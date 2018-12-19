Общий избирательный список реформистов возглавили Каллас, Лиги и Шмигун-Вяхи

Каллас сказала, что у Партии реформ будет на выборах самая сильная и опытная команда, многие члены которой ранее уже участвовали в работе правительства и готовы сделать это вновь, сообщил в среду пресс-секретарь партии.

«Я особенно рада тому, что вижу в списке многих, кто хочет внести свой вклад в лучшее будущее для Эстонии и впервые баллотируются на выборах Рийгикогу именно в составе Партии реформ. Кристина Шмигун-Вяхи, Андрес Сутт, Маргит Сутроп, Айвар Вийдик, Урмас Сийгур или Мерике Ланг - все они хорошие люди и я надеюсь, что они смогут содействовать управлению Эстонией», - сказала Каллас в пресс-релизе партии.

«Партия реформ является для Эстонии исключением в том плане, что наш общий список определяется по итогам внутренних выборов. Так произошло и в этот раз. В ответ на мое предложение два премьер-министра, Сийм Каллас и Таави Рыйвас, согласились завершить общегосударственный список, чтобы уступить свои места двум новичкам, Кристине Шмигун-Вяхи и Андресу Сутту. Правление одобрило это предложение», - отметила Каллас.

Предыдущий председатель партии Ханно Певкур занял четвертое место в общем списке из 125 кандидатов.

Правление партии передало список на одобрение на пленарное заседание, которое пройдет в январе.