Рождественское чудо в Пыхья-Таллинне: хулиган объявился, покаялся и очистил стену районной управы

Искренне раскаявшийся хулиган за свой счет заказал услугу очистки под давлением и покрасил те места, которые не поддались мойке. Управа района пошла молодому человеку навстречу и сообщит полиции, что инцидент исчерпан.

«Мы все должны учиться просить прощения, а предрождественское время для этого очень хорошо подходит. Нам приятно, что ситуация решилась именно так. Мы заберем свое заявление из полиции», - сказал Кальюлайд.

Хулиган сам связался с управой, извинился и очистил стену за свой счет. ФОТО: Põhja-Tallinna Valitsus