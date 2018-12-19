Рождественское чудо в Пыхья-Таллинне: хулиган объявился, покаялся и очистил стену районной управы

Оставивший на прошлой неделе надписи на стене районной управы Пыхья-Таллинна молодой человек добровольно отреагировал на призыв старейшины Раймонда Кальюлайда объявиться, связался с чиновниками, извинился и отмыл стену, пишет Postimees.
Искренне раскаявшийся хулиган за свой счет заказал услугу очистки под давлением и покрасил те места, которые не поддались мойке. Управа района пошла молодому человеку навстречу и сообщит полиции, что инцидент исчерпан.
«Мы все должны учиться просить прощения, а предрождественское время для этого очень хорошо подходит. Нам приятно, что ситуация решилась именно так. Мы заберем свое заявление из полиции», - сказал Кальюлайд.
Стену управы разрисовали на прошлой неделе в ночь на вторник. Спрятавшийся под капюшоном молодой человек кроме стены управы района, расположенной на улице Нийне, разрисовал и забор отдела социальной опеки на улице Котцебу. Хулигана запечатлела камера видеонаблюдения.