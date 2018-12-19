Ср, 19.12.2018
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  • Рождественское чудо в Пыхья-Таллинне: хулиган объявился, покаялся и очистил стену районной управы

Рождественское чудо в Пыхья-Таллинне: хулиган объявился, покаялся и очистил стену районной управы

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Стену управы района Пыхья-Таллинн разрисовали на прошлой неделе.

ФОТО: Põhja-Tallinna Valitsus

Оставивший на прошлой неделе надписи на стене районной управы Пыхья-Таллинна молодой человек добровольно отреагировал на призыв старейшины Раймонда Кальюлайда объявиться, связался с чиновниками, извинился и отмыл стену, пишет Postimees.

Искренне раскаявшийся хулиган за свой счет заказал услугу очистки под давлением и покрасил те места, которые не поддались мойке. Управа района пошла молодому человеку навстречу и сообщит полиции, что инцидент исчерпан.

«Мы все должны учиться просить прощения, а предрождественское время для этого очень хорошо подходит. Нам приятно, что ситуация решилась именно так. Мы заберем свое заявление из полиции», - сказал Кальюлайд.

Хулиган сам связался с управой, извинился и очистил стену за свой счет.

ФОТО: Põhja-Tallinna Valitsus

Стену управы разрисовали на прошлой неделе в ночь на вторник. Спрятавшийся под капюшоном молодой человек кроме стены управы района, расположенной на улице Нийне, разрисовал и забор отдела социальной опеки на улице Котцебу. Хулигана запечатлела камера видеонаблюдения.

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