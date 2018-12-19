Список Партии реформ на выборах Европейского парламента возглавит Ансип

Список Партии реформ на выборах Европейского парламента, как и ожидалось, возглавит экс-премьер-министр и нынешний вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип, за ним следуют Таави Рыйвас и Урмас Паэт.
«Крайне важно, чтобы каждый представитель Эстонии в Европейском парламенте был политиком с контактами и опытом, обладающим своей сетью в Европе и готовым защищать интересы Эстонии. Если у крупных стран около сотни депутатов, то у нас всего семь. Партия реформ на этих выборах представит крайне сильный список, который возглавит успешный вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип, а за ним следуют обладающий опытом работы премьер-министром Таави Рыйвас и долгое время занимавший пост главы МИД Урмас Паэт. Наша цель — выиграть выборы Европейского парламента», - заявила председатель партии Кая Каллас в пресс-релизе.
За первой троицей следуют Марис Лаури, Калле Паллинг, Йоко Алендер, Вилья Тоомаст, Айрис Мейер и Ханно Певкур.
В случае выхода Соединенного Королевства из ЕС Эстонию в Европарламенте будут представлять семь депутатов вместо нынешних семи.
Избирательный список Партии реформ будет утвержден на съезде 12 января.