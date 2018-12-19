В декабре 2017 года автобус под управлением Тихонова выехал на тротуар возле станции метро «Славянский бульвар» и врезался в подземный переход. На одной из записей с камер видеонаблюдения, опубликованной тогда СМИ, было видно, что автобус долго стоит на остановке, а потом трогается с места, сразу же выезжает на тротуар и едет в сторону подземного перехода.

Версия теракта сразу же была отброшена следствием. Как рассказывал Интерфаксу представитель компании-перевозчика «Мострансавто», водитель автобуса имел стаж 20 лет, у него не было медицинских противопоказаний и он прошел необходимый медосмотр. Как писал ТАСС со ссылкой на источники, сам водитель заявлял, что впервые сел за руль этого автобуса. В ходе суда он настаивал, что ДТП «произошло по техническим причинам».