Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима водителя, год назад въехавшего в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве.
В аварии погибли четыре человека, еще 11 человек пострадали. Водителя Виктора Тихонова осудили по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание, предусмотренное этой уголовной статьей - семь лет лишения свободы.
Тихонова также лишили прав на три года. Приговора он ожидал под домашним арестом.
Гособвинение просило назначить Тихонову пять лет колонии-поселения, в то время как защита водителя просила об оправдательном приговоре, утверждая, что авария случилась из-за технической неисправности автобуса.
Следствие в итоге решило, что водитель ошибочно нажал на педаль газа.