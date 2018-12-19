Propastop о драке в Ласнамяэ: не ведитесь, это провокация!

В Эстонии не часто распространяются в соцсетях фейковые новости, но одна из них бросилась в глаза добровольцу Propastop в русскоязычной среде ВКонтакте.

На странице в ВКонтакте «Мы-Нарвские» 16 декабря был опубликован пост, что 12 декабря в Ласнамяэ произошел инцидент, в ходе которого прохожий напал на активиста, выступающего против миграционного пакта ООН.

ФОТО: Ekraanitõmmis

Рассказ проиллюстрирован фотографиями, на которых запечатлено, как человек с нашивкой в виде эстонского флага на рукаве нападает на другого. Всего опубликовано шесть фотографий, на которых заснят и якобы пострадавший плакат с призывами против миграционного пакта и Европейского союза.

Поскольку на фотографиях невозможно рассмотреть ни лица участников конфликта, ни детали произошедшего, у Propastop возникло подозрение, что речь может идти о постановочных фотографиях и вся история выдумана.

Как проверить подлинность снимков? В полицейской сводке нет сообщений, что в тот день в Ласнамяэ была драка. Но возможно, что участники инцидента не сообщили в полицию, поэтому отсутствие заявления не является доказательством.

Ложь выявляется при более подробном изучении фотографий. Видно, что люди дерутся на снегу. Но 12 декабря, когда, как утверждается, произошел инцидент, в Таллинне снежного покрова не было. Propastop нашел в соцсетях множество сделанных в тот день в Таллинне снимков, которые наглядно доказывают, что в столице такого толстого снежного покрова не было.

Фото сделано в Ласнамяэ на улице Смуули возле Maxima 12 декабря в 15.56. ФОТО: Erakogu

Поэтому фотографии являются фейковыми и никак не могут отражать события, которая, как утверждается, произошли. Скорее всего фальшива и вся информация об этом событии.

Используемые на плакатах и в новости фразы и хештеги говорят о попытке настроить общество против миграционного пакта ООН и поддержать раскол Европейского союза. Используемый хештег #ESTexitEU начал распространятся в середине ноября в различных соцсетях.

Если читатели Propastop владеют большей информацией об инциденте или найдут в соцсетях другие фейковые новости, просим сообщать о них через систему анонимной обратной связь блога или Facebook.