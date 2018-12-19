В Ласнамяэ отменили взрывы на Рождество

В понедельник управа района Ласнамяэ сообщила, что 24 декабря в промзоне карьера Вяо начнут проводить взрывные работы, однако позднее выяснилось, что предупреждение было ошибочным, и взрывов во время рождественских праздников не будет.
Ану Вылма, пресс-секретарь Департамента технического надзора, выдавшего разрешение на взрывные работы, подтвердила, что предприятие Voglers Eesti OÜ в рождественский период взрывные работы производить не будет, передает Rus.ERR.
Вылма пояснила, что департамент выдал разрешение на взрывные работы в промзоне карьера Вяо по адресу Тоома, 13 со сроком действия с 14 ноября 2018 года по 13 ноября 2019 года.
"Время проведения работ предприятие выберет самостоятельно, однако принятое решение должно соответствовать условиям разрешения", - добавила пресс-секретарь.
В понедельник управа района Ласнамяэ сообщила общественности неверную информацию, предупредив жителей района о взрывных работах, которые начнутся 24 декабря.