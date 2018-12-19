США начали вывод войск из Сирии

Ранее Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что миссия Соединенных штатов в Сирии выполнена. "Мы победили ИГ в Сирии, для меня это было единственной причиной находиться там во время президентства Трампа", - заявил президент США.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд выразил "решительное" несогласие с позицией Трампа. "[ИГ] трансформировался в другие формы экстремизма, и угроза еще весьма реальна", - написал министр на своей странице в Twitter.