США начали вывод войск из Сирии

США начали вывод своих войск из Сирии, сообщила в среду, 19 декабря, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. "Переходя к следующей фазе этой операции, мы начали возвращать домой американских солдат", - говорится в заявлении Сандерс, передает Deutsche Welle.
Ранее Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что миссия Соединенных штатов в Сирии выполнена. "Мы победили ИГ в Сирии, для меня это было единственной причиной находиться там во время президентства Трампа", - заявил президент США.
В свою очередь, министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд выразил "решительное" несогласие с позицией Трампа. "[ИГ] трансформировался в другие формы экстремизма, и угроза еще весьма реальна", - написал министр на своей странице в Twitter.
В настоящее время в Сирии находятся около двух тысяч американских военнослужащих.