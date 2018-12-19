Курессаареская клиника шокировала финку счетом за промывание уха

"Для меня вопрос только в цене. Думала, что если мне не нужен какой-то конкретный диагноз или сложное лечение, а нужно простое промывание уха, то это будет стоить максимум 50 евро", - сказала Хейки Коверола.

Коверола не жалуется на лечение и обслуживание клиники "Ханвар", поскольку всегда оставалась довольна тем, что ей предлагали. Однако она хочет сообщить всем, что чистка уха на Курессааре стоит 150 евро.

"Важно, чтобы люди знали, если заболеют на Сааремаа, какие цены на лечение здесь ждут", - сказала она.

Хейки Коверола, по ее словам, не понимает, почему простая процедура, длившаяся десять минут, такая дорога, ведь с ней может справиться обычная медсестра. Запрошенная в "Ханвар" сумма для нее необычна, потому что в прошлые два приема похожая процедура стоила 35 и 50 евро.