Теа Варрак уходит с поста канцлера Министерства образования и науки

Министр образования Майлис Репс сказала Tartu Postimees вчера вечером, что завтра поговорит с Варрак о произошедшем конфликте и о возможностях его решения. По оценке Репс, уход Варрак с поста канцлера не был решенным вопросом.

Tartu Postimees писал во вторник, что бывшие чиновники министерства критиковали стиль управления Варрак.

Публикуем обращение Теа Варрак:

Дорогие коллеги!

Начало 2018-го года было для меня тяжелым в личном плане, а конец года - в плане работы. В последние дни меня порочили в СМИ, обо мне поступали ложные и злонамеренные сообщения и даже клевета, от которой мне дурно. К счастью были десятки и десятки выражений поддержки, как в министерстве, так и вне его стен. Это помогло остаться в живых. Говорила неоднократно, что я человек, уверенный в решениях. Иногда приходится принимать решения, которые не нравятся.

Предложила министру освободить меня от должности канцлера Министерства образования и науки. Это решение стало следствием непоколебимого желания восстановить мир как для себя, так и для спокойной работы министра и наших замечательных коллег. Министерство стало объектом критики. С этим я никак не могу согласиться. Вместе с талантливым коллективом министерства я начала большие дела, повернула лицо министерства к наши школам, учителям и другим партнерам и я уверена, что эта работа будет продолжена. Также отмечается и то позитивное, что мы успели претворить в жизнь. Очень хочу, чтобы у нашего образования и науки все было по-прежнему хорошо.