Поступок жителя Тарту растрогал соцсети: все проходили мимо "комка" на тротуаре, но тут открылась страшная правда

Айвар описывает случай, который заставляет задуматься. Приводим перевод текста, опубликованного Postimees.

«В группах "Замечено в …" очень много внимания уделяется собакам и котам (что, конечно, тоже очень похвально).

Но никто не удосужился поднять упавшую на скользком тротуаре 90-летнюю старушку, которая несла в тоненьком пакетике конфеты и рождественские сладости - видимо, хотела кого-то порадовать…

Я заметил темный комок на перекрестке улиц Аардла и Ялака. Человек на коленях стоит на земле лицом к скользкому заснеженному тротуару. Я развернул машину и припарковался рядом с пассивными ленивыми таксистами. Подошел к «комку» и спросил, нужна ли помощь.

Я услышал тихую просьбу: «Пожалуйста, помогите мне встать…» Я тотчас обхватил ее и поставил на ноги. У пожилой женщины был разбит лоб, он был поцарапан и посинел. Я хотел довезти ее на машине до пункта назначения, но она сказала, что хочет поехать на автобусе, потому что ехать ей всего одну остановку. Я боялся выпускать ее из рук, но она все же стояла на ногах и справлялась сама. Старушка поблагодарила, посмотрела на меня еще раз и пошла на автобус. Если бы я ее не заметил и не спросил, что с ней случилось, то я не знаю, сколько еще она бы оставалась в таком положении. Никто не хотел узнать, что произошло. И это в нашем маленьком Тарту…

Я вот думаю, ведь и она когда-то была молодым, красивым и очень кому-то нужным человеком. Чья-то дочь, сестра, мать, жена… помогала другим людям. Ходила на работу, беспокоилась о том, чтобы заново отстроить Тарту после войны. Бегала на вечеринки, радовалась. По ее глазам было видно, что она хороший человек. В то время, когда она была молодой, помощь другим была для людей естественна. Даже алкоголиков не оставляли валяться на улице.

А теперь этот человек в старой и поблекшей одежде оказался просто «комком» на тротуаре… и люди равнодушно проходят мимо.

До чего мы докатились?