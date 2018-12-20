Чт, 20.12.2018
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Кальюлайд о миграционном пакте ООН: а если на АЭС в Ленобласти произойдет ЧП?

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Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вновь высказалась в поддержку Глобального соглашения ООН по миграции, пишет Rus.err.

"Я сама это соглашение поддерживаю, потому что люди передвигаются по миру, в том числе и эстонцы работают за пределами Евросоюза и Эстонии. С моей точки зрения, о миграционных потоках следует говорить, ими нужно управлять", - сказала Керсти Кальюлайд в новогоднем интервью ETV+, фрагмент которого вчера вечером показала "Актуальная камера".

"В конце концов, никто ведь не исключает и здесь, например, следующей ситуации: представим, что что-то произойдет с атомной электростанцией, расположенной в Сосновом Бору, и за нашей границей образуется большое количество людей, которые получат серьезные ранения - в том числе женщины и дети, куда мы обратимся? Все в те же фонды ООН по помощи мигрантам, беженцам и пострадавшим от чрезвычайных ситуаций", - добавила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

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