Кальюлайд о миграционном пакте ООН: а если на АЭС в Ленобласти произойдет ЧП?

"Я сама это соглашение поддерживаю, потому что люди передвигаются по миру, в том числе и эстонцы работают за пределами Евросоюза и Эстонии. С моей точки зрения, о миграционных потоках следует говорить, ими нужно управлять", - сказала Керсти Кальюлайд в новогоднем интервью ETV+, фрагмент которого вчера вечером показала "Актуальная камера".

"В конце концов, никто ведь не исключает и здесь, например, следующей ситуации: представим, что что-то произойдет с атомной электростанцией, расположенной в Сосновом Бору, и за нашей границей образуется большое количество людей, которые получат серьезные ранения - в том числе женщины и дети, куда мы обратимся? Все в те же фонды ООН по помощи мигрантам, беженцам и пострадавшим от чрезвычайных ситуаций", - добавила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.