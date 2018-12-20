Эксперт обнаружил серьезную уязвимость новых ИД-карт

Как следует из снимков, опубликованных на странице Мартина Пальяка, достаточно обычного фонарика или даже фонарика мобильного телефона, чтобы рассмотреть содержимое конвертов, в которых Департамент полиции и погранохраны выдает новые ИД-карты.

Содержание этих конвертов - ПИН-коды, которые граждане Эстонии и э-резиденты используют для дигитальной идентификации и проставления дигитальных подписей.

ФОТО: Martin Paljak

Свое открытие Пальяк сделал, направив свет на конверт со своей новой ИД-картой. Это одна из новых ИД-карт, которые с 3 декабря начало поставлять в Эстонию французское предприятие Idemia.