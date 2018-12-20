Чт, 20.12.2018
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Российская футбольная звезда получила длительную дисквалификацию

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Aleksandr Golovin

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Дисциплинарный комитет футбольной лиги Франции вынес решение по поводу дополнительного наказания для полузащитника «Монако» Александра Головина.

Россиянин был удален в матче с «Лионом» после просмотра судьей Клеманом Тюрпеном видеоповтора за фол на Набиле Фекире.

Головин дисквалифицирован на 4 матча. Он пропустит матчи с «Генгамом», «Марселем», «Ниццей» и «Страсбуром».

Российский хав наступил на икроножную мышцу Набилю Фекиру. Судья пересмотрел видео и решил, что это красная. Не поспоришь. 

Это первая красная карточка в карьере Головина. За три года в ЦСКА он получил 17 желтых и 3 после переезда во Францию.

«Монако» в зоне вылета – у команды 13 очков в 17 матчах. 

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