Российская футбольная звезда получила длительную дисквалификацию

Россиянин был удален в матче с «Лионом» после просмотра судьей Клеманом Тюрпеном видеоповтора за фол на Набиле Фекире.

Головин дисквалифицирован на 4 матча. Он пропустит матчи с «Генгамом», «Марселем», «Ниццей» и «Страсбуром».

Российский хав наступил на икроножную мышцу Набилю Фекиру. Судья пересмотрел видео и решил, что это красная. Не поспоришь.

Это первая красная карточка в карьере Головина. За три года в ЦСКА он получил 17 желтых и 3 после переезда во Францию.