За одну ночь нанесен ущерб в 10 000 евро

Заведующий отделом страхования имущества Salva Kindlustus Альвер Кивирюйт отметил, что пока нет точной оценки ущерба, но, если выяснится, что для восстановления фасадов недостаточно просто отмыть стены, суммы могут оказаться очень высокими. «Это зависит от каждого конкретного фасада, но некоторые испачканные здания находятся под защитой памятников старины и требуют достаточно специфических работ по восстановлению, покраске и так далее», - сказал Кивирюйт. Вандалы раскрасили стены, двери и окна домов.

«Сумма ущерба высока именно потому, что испачкана очень обширная поверхность, некоторые здания и их части, очевидно, недостаточно просто отмыть, придется красить», - сказал Кивирюйт, добавив, что, вероятно, мойку и покраску зданий придется отложить до весны, потому что в холодную погоду соответствующие химические средства просто не действуют.