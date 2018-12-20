Чемпионка Олимпиады возобновляет спортивную карьеру
20 декабря 2018, 9:38
Кубок мира по биатлону продолжится последним в этом году этапом в чешском Нове Место. Впервые в этом сезоне на старт выйдет и победительница Кубка мира 2016-17, олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер.
Дальмайер летом заявляла, что, скорее всего, завершит спортивную карьеру. Однако 25-летняя спортсменка нашла в себе силы и мотивацию, пусть даже с опозданием, но начать тренировочный процесс и стартует на третьем этапе КМ в составе сборной Германии.
"Следующая остановка: Нове Место. Это место для меня особенное. Здесь я в 2011 году выиграла две бонзы на юниорском ЧМ, а четыре года спустя выиграла свой первый этап Кубка мира. Прекрасные воспоминания" - написала на своей странице в Фейсбуке немецкая спортсменка.