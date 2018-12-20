Чемпионка Олимпиады возобновляет спортивную карьеру

Дальмайер летом заявляла, что, скорее всего, завершит спортивную карьеру. Однако 25-летняя спортсменка нашла в себе силы и мотивацию, пусть даже с опозданием, но начать тренировочный процесс и стартует на третьем этапе КМ в составе сборной Германии.

"Следующая остановка: Нове Место. Это место для меня особенное. Здесь я в 2011 году выиграла две бонзы на юниорском ЧМ, а четыре года спустя выиграла свой первый этап Кубка мира. Прекрасные воспоминания" - написала на своей странице в Фейсбуке немецкая спортсменка.