Сделано для Нарвы – показано в Таллинне

Драма эстонской рок-музыки объясняется в спектакле тем, что «мы были во второй лиге, но первыми, а теперь попали в высшую лигу, но стали там последними; мы отстали от Запада лет на десять». Но не только этим. Сначала – всеобщей нищетой, когда люди думали не о том, как достать билет на концерт, а о том, как выжить. Затем – победным шествием попсы. (Пародия на «Ласковый май», которую исполняют Ууккиви, Касар и Кыйв, намного талантливее оригинала.)

Неужели настоящий художник действительно бывает сыт только при просвещенной тирании, которой нужен дабы способствовать блеску правления, но которая, если он проявит непокорность, вытрет о него ноги? Если не хуже. Правда, рынок точно так же вытрет о него ноги. Хотя по другой причине.

Стерва с револьвером

Peжиссер Стокгольмского Dramaten teater Анна Петерсон оставила от многословной, написанной в неторопливых ритмах XIX века пьесы Ибсена примерно треть, сократила число персонажей до необходимого минимума – и тем не менее все необходимое осталось, а характер героини стал еще ярче и выпуклее, чем в оригинале.

Если «Транзит.Остановите музыку» адресован в первую очередь сердцу зрителя, то «Гедда Габлер» - пример современной, очень точной и рациональной режиссуры, где выверена каждая деталь – и где яркая и страстная эмоциональная партитура заставляет забыть, что сделано-то все-таки «от головы».

Для Нарвы «Гедда Габлер» была, думаю, зрелищем еще не виданным и знакомством с не открытыми пока тамошней публике новейшими выразительными средствами театра.

Спектакль выстроен на взаимодействии реально существующей на сцене актрисы Электры Халльман и трех персонажей, появляющихся в видеопроекции (актеры Маттис Херман Нюквист, Ким Хауген и Эйндрид Эсвольд).

Гедда – центр мира, светило, вокруг которого вращаются трое влюбленных в нее мужчин: муж, воплощенная посредственность, Тесман, гениальный, но пьющий и оттого невыносимый бывший возлюбленный Лёвборг и пожилой хищник, готовый немедленно подобрать все, что плохо лежит, Брак.

Гедда манипулирует мужчинами. Когда происходящее ее не устраивает, она либо пускает кадры быстро-быстро, либо просто отключает видео.

"Гедда Габлер". ФОТО: Vaba lava

Трагический финал предопределен с самого начала и не скрыт от зрителя. Предполагается, что публика Dramaten teater знает одну из лучших пьес великого скандинавского драматурга наизусть, и ей важно не что, а как.

Гедда – первая, кажется, в ряду героинь нового (для эпохи Ибсена) театра. Декадентка и абсолютная эгоистка, по-нынешнему стерва высшего класса, выстроившая в своем воображении единственный мир, который ее устраивает. А так как реальность сильно отличается от этого мира, то единственный выход – уничтожить. Морально: ничтожного супруга. Физически: покинувшего ее Лёвборга, который угрожает существованию Гедды тем, что бросил пить и написал гениальное исследование по теории культуры, и теперь ему, а не умеренному и аккуратному Тесману, достанется профессорская кафедра в местном университете. Гедда сжигает его рукопись: если ты не достался мне, то пусть гибнет рукопись, дело твоей жизни, а с рукописью гибни и ты. У Ибсена Геддой движет в первую очередь уязвленная гордость, у Петерсон и Халльман – еще и страх лишиться богатого и комфортабельного существования, возможности устраивать салон, который станут посещать самые блестящие умы.

Сегодня театр вправе подчеркнуть то, о чем при Ибсене стыдливо упоминали вскользь: неуемную и неудовлетворенную чувственность Гедды. Актриса подчеркивает, что свадебное путешествие обернулось для Гедды скукой: надоело постоянно находиться в одной каюте с мужем.

С самого начала Гедда играет с револьверами. Раскладывает их на полу в форме звезды. Рисует контур лежащей фигуры – как обозначают место трупа в детективах.

Револьвер – предмет, скорее, символический, чем реальный. Гедда стреляет из револьвера в спину уходящему Лёвборгу (который по пьесе потерял рукопись своей книги, единственный экземпляр – и покончил с собой). Стреляет и в Тесмана. Без какого-то вреда для него.

По Ибсену Гедде предстоит в финале застрелиться. Убить себя и своего еще не рожденного ребенка.

Сегодня такая девушка стреляться не станет.

От Гедды тянутся нити к героине Стриндберга. (А может и к блоковской Фаине из «Песни судьбы?). Разрушая иллюзию реальности, актер, играющий Тесмана, обращается к Электре Халльман: «В следующем сезоне ставим «Фрёкен Жюли». Героиня, конечно, ты. Хорошо бы снова встретиться на сцене». Прием, ведущий начало от Брехта, - если зритель забыл, что он в театре, ему надо напомнить.