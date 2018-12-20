Меняется расписание электричек Elron

В связи с праздничным графиком международных рейсов с 29 декабря по 7 января произойдут временные изменения и в отправлении рейсов Elron на линиях Аэгвийду-Таллинн и Таллинн-Пяэскюла.
На линии Таллинн-Аэгвийду изменение коснется утреннего рейса Аэгвийду-Таллинн № 411, поезд вместо обычного времени (9:30) будет отправляться на полчаса позже: в 10:11.
Отдельные изменения произойдут также в расписании рейсов Таллинн-Пяэскюла – предобеденный рейс с отправлением в 10:31 будет отменен, но в то же время рейс, отправляющийся обычно только по выходным в 11:12, с 29 декабря по 7 января станет ежедневным. Кроме этого изменятся пути отправления поездов некоторых маршрутов на Балтийском вокзале.
Изменения в расписании международных рейсовых поездов являются временными, и вызванные ими изменения в расписании Elron продлятся с 29 декабря по 7 января.
Ознакомиться с измененным расписанием можно на сайте Elron, вскоре соответствующая информация будет размещена и на платформах ожидания. Информацию о движении поездов можно бесплатно получить и по номеру круглосуточного информационного телефона 616 0245.