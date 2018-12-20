Меняется расписание электричек Elron

На линии Таллинн-Аэгвийду изменение коснется утреннего рейса Аэгвийду-Таллинн № 411, поезд вместо обычного времени (9:30) будет отправляться на полчаса позже: в 10:11.

Отдельные изменения произойдут также в расписании рейсов Таллинн-Пяэскюла – предобеденный рейс с отправлением в 10:31 будет отменен, но в то же время рейс, отправляющийся обычно только по выходным в 11:12, с 29 декабря по 7 января станет ежедневным. Кроме этого изменятся пути отправления поездов некоторых маршрутов на Балтийском вокзале.

Изменения в расписании международных рейсовых поездов являются временными, и вызванные ими изменения в расписании Elron продлятся с 29 декабря по 7 января.