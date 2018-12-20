Осужденный за мошенничество бывший чиновник настаивает на оправдании

Согласно обвинению, в период с 2009 по 2013 годы Уно Коорт, являясь членом правления теннисного клуба, представлял мэрии отчеты об использовании выделенных спортивной организации из городского бюджета средств. Около 50 000 евро из выделенных 88 000 были использованы нецелевым образом.

Сам экс-советник себя виновным не признал, заявив, что несмотря на нецелевое использование, городские деньги все же были потрачены на спортивные нужды.