Новый этап в строительстве Porto Franco

В первом готовом доме Porto Franco во второй половине 2019 года откроется отель международной сети Citybox.

ФОТО: Porto Franco

По традиции, венок снял с крыши председатель правления Porto Franco OÜ Рауно Тедер. «На празднике стропил мы благодарим строителей и за качество работы и за то, что стройка идет по графику: полностью закончить строительство первого здания мы планируем осенью следующего года», - сказал Тедер.