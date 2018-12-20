Новый этап в строительстве Porto Franco

Традиционный для строителей праздник стропил отметили в Porto Franco - крупнейшем девелоперском объекте Таллинна. Первое здание комплекса, которое возводили строители из фирм NOBE и Kontek Int, достигло максимальной высоты - 24 метра.
В первом готовом доме Porto Franco во второй половине 2019 года откроется отель международной сети Citybox.
По традиции, венок снял с крыши председатель правления Porto Franco OÜ Рауно Тедер. «На празднике стропил мы благодарим строителей и за качество работы и за то, что стройка идет по графику: полностью закончить строительство первого здания мы планируем осенью следующего года», - сказал Тедер.
«Следующим праздником на объекте будет открытие нового отеля, а время пройдет быстро - до открытия отеля нас отделяет всего-то полгода, - отметила руководитель Citybox Tallinn Теэле Лепп. - Полностью автоматизированные отели Citybox предназначены для людей, ищущих жилье в центре города, с красивым интерьером и использованием современных технологий».