Чт, 20.12.2018
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Новый этап в строительстве Porto Franco

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ФОТО: Porto Franco

Традиционный для строителей праздник стропил отметили в Porto Franco - крупнейшем девелоперском объекте Таллинна. Первое здание комплекса, которое возводили строители из фирм NOBE и Kontek Int, достигло максимальной высоты - 24 метра.  

В первом готовом доме Porto Franco во второй половине 2019 года откроется отель международной сети Citybox.

ФОТО: Porto Franco

По традиции, венок снял с крыши председатель правления Porto Franco OÜ Рауно Тедер. «На празднике стропил мы благодарим строителей и за качество работы и за то, что стройка идет по графику: полностью закончить строительство первого здания мы планируем осенью следующего года», - сказал Тедер. 

«Следующим праздником на объекте будет открытие нового отеля, а время пройдет быстро - до открытия отеля нас отделяет всего-то полгода, - отметила руководитель Citybox Tallinn Теэле Лепп. - Полностью автоматизированные отели Citybox предназначены для людей, ищущих жилье в центре города, с красивым интерьером и использованием современных технологий».

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