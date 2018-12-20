Фото: спасатель провалился под лед во время опасного эксперимента

"Нужно учитывать, что температура воды в том случае, если вы провалились под лед, составляет четыре градуса. Взрослый в такой воде может продержаться в сознании десять минут, ребенок потеряет сознание еще быстрее", - сказала пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс.

Ситуация возле яхт-клуба на улице Ряэма была еще опаснее: спасатель, измерявший толщину льда, провалился в воду метрах в 20 от берега. Толщина льда в этом месте составила три сантиметра.

Ситуацию осложняет снег, из-за которого создается впечатление, что под ним крепкий лед, но именно он препятствует возникновению толстого льда", - предупредила Мооритс.

Спасатели из бригады Тыстамаа измерили толщину льда на озерах Тыхела и Эрмисту. По данным замеров, на озере Тыхела толщина льда составляет 10 см. На озере Эрмисту толщина льда составила восемь сантиметров, но на канале в деревне отдыха Эрмисту она составила всего два сантиметра, сам лед тонкий и водянистый.