Фото: спасатель провалился под лед во время опасного эксперимента

19 декабря спасатели из Пярну и Тыстамаа решили измерить толщину льда в водоемах. Она должна составлять по меньшей мере 10 см, чтобы человек мог безопасно передвигаться по льду, пишет Pärnu Postimees.
"Нужно учитывать, что температура воды в том случае, если вы провалились под лед, составляет четыре градуса. Взрослый в такой воде может продержаться в сознании десять минут, ребенок потеряет сознание еще быстрее", - сказала пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс.
Ситуация возле яхт-клуба на улице Ряэма была еще опаснее: спасатель, измерявший толщину льда, провалился в воду метрах в 20 от берега. Толщина льда в этом месте составила три сантиметра.
Ситуацию осложняет снег, из-за которого создается впечатление, что под ним крепкий лед, но именно он препятствует возникновению толстого льда", - предупредила Мооритс.
Спасатели из бригады Тыстамаа измерили толщину льда на озерах Тыхела и Эрмисту. По данным замеров, на озере Тыхела толщина льда составляет 10 см. На озере Эрмисту толщина льда составила восемь сантиметров, но на канале в деревне отдыха Эрмисту она составила всего два сантиметра, сам лед тонкий и водянистый.
Спасательный департамент призывает людей к осторожности. «Просим родителей дома еще раз рассказать о рисках, связанных с тонким льдом, и присматривать за своими детьми. Если вы видите терпящего бедствие человека или сами нуждаетесь в помощи, нужно при первой возможности позвонить по номеру вызова экстренной помощи 112», - напоминают спасатели.