Следственный изолятор привел к вере

«Читаю Новый Завет. Считаю, главное – как ты веришь. Передайте священнику, что я был бы рад чаще с ним общаться.

Что касается решения суда, то мы целый день общались с органом власти, который нас не слышит», – сказал Кокорин.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал решение суда оставить в силе решение о содержании под стражей до 8 февраля.

«По поводу веры: мы здесь ее укрепляем и будем укреплять. Меня крестили, когда мне было 3 года. Можно сказать, с того дня я верующий человек. Но здесь, конечно, больше времени с Богом общаться.

Суд за 15 минут рассмотрел четыре апелляционные жалобы на арест. Это суд? Их вообще нельзя к людям подпускать.

И все равно говорят, что я могу скрыться от следствия. Прямо вот отсюда скроюсь за границей и продолжу заниматься преступной деятельностью. Как будто я трех-четырех человек застрелил.

Взять любого – что, ни у кого не было любовниц? Что, никто не дрался? Господь сказал: «Кто тут без греха?».