Фото: недалеко от Таллинна продается сказочный дом

Это очаровательный сельский дом находится в волости Харку. Соседи живут недалеко, но и не совсем рядом. Зато во двор часто заходят олени и другие лесные животные и чувствуют себя там прекрасно: площадь земельного участка 10 000 квадратных метров!

ФОТО: KV.EE

Площадь бревенчатого дома под тростниковой крышей более 163 квадратных метров. Построен дом в 2006 году, реновирован в 2016-м. В ходе ремонта сделана и пристройка к южному фасаду. Там появились баня и столовая.

Вообще планировка дома очень продуманная и логичная. Семья из нескольких человек будет чувствовать себя в нем идеально. На первом этаже гостиная, ванная, кухня, столовая и санузел с баней.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

На второй этаж из гостиной ведет лестница, и из просторного холла мы попадаем в три большие спальни и кабинет, смежный с одной из спален. Там же находится гардеробная. Во второй спальне есть встроенный шкаф-купе. Есть возможность перестроить кабинет в ванную.

ФОТО: KV.EE

В кухне установлена мебель фирмы Arens с высококачественной бытовой техникой. Кроме электрической плиты на кухне есть и дровяная плита, и печь. Гостиную обогревает и привносит в интерьер романтику камин.