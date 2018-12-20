Частным лицам тоже будут платить дотацию на подсоединение к водопроводу и канализации

Если до сих пор Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) больше дотировал предприятия, местные самоуправления и другие организации на проекты, которые помогают беречь и улучшать окружающую среду, то теперь финансовую помощь начнут получать и частные лица, чтобы подсоединиться к водопроводу и канализации. Об этом Postimees рассказал руководитель Центра инвестиций в окружающую среду Вейко Кауфманн.
- Были слухи, что теперь вы можете помочь многим деревенским семьям, у которых сейчас еще нет воды в домах, а сточные воды не выводятся наружу. Как это будет выглядеть?
- Мы в курсе проблем, которые есть у людей в данной области: местные самоуправления собрали эту информацию и передали нам. К сожалению, мы не можем помочь всем и в полном объеме. Но на территориях сбора сточных вод, где находится как минимум 2000 потребителей, мы можем помочь в строительстве системы водоснабжения и канализации от пункта подключения до дома. Также дотируем установку емкостей или их перестройку. Последнее в том случае, если нет общей канализации и известно, что в ближайшие пять лет водопровод и канализацию там не построят.
До сих пор мы дотировали связанные с водой предприятия в строительстве системы магистралей, но в пределах своего участка люди должны были строить соединение самостоятельно. Все это касается не только деревенских хозяйств, но и многих горожан, которым до сих пор создание соединения с магистралью было не под силу. Суть идеи заключается в том, чтобы сделать жизнь удобнее, а сточные воды не спускались бы в какую-нибудь канаву и не загрязняли окружающую среду.
Кроме того, сейчас есть программа редкой заселенности, в рамках которой треть финансирования поступает от самоуправления, вторую треть дает государство через Центр государственных опорных услуг, а оставшуюся часть человеку нужно найти самому. В рамках той же программы можно кроме сооружения артезианской скважины рядом со своим домом построить и внутренние подъездные дороги и провести электричество. Поскольку эту программу частично финансирует местное самоуправление, подающий ходатайство должен являться местным жителей, налоги которого поступают в данное самоуправление. Советую следить на сайте Центра государственных опорных услуг за информацией о начале следующего тура подачи ходатайств.
Конечно, может быть и так, что деревенский дом находится на территории сбора сточных вод с 2000 потребителей, как, например, бывшие дачные районы в Мурасте, Вяэна-Йыэсуу, берег речки Пирита, Лауласмаа, Нарва-Йыэсуу, для которых выделяется дотация KIK. Но около половины суммы придется искать самому. Средняя сумма дотации составляет 2000-2500 евро. С начала июня, когда началась раздача средств, при десяти предусмотренных на это миллионах евро ходатайств было подано на сумму более двух миллионов. Поскольку деньги еще есть, ждем новых ходатайств.
- Поддерживаете ли вы и строительство маленьких дорог или их скорее придется засадить лесом, как недавно посоветовал министр регионального развития?
- Напрямую нет, а косвенно, да. Мы дотируем строительство подъездных дорог, предназначенных для обслуживания природоохранных объектов, а при необходимости - и установку мостиков и мостов. Учитывая нынешнюю плотность заселенности, конечно, сеть дорог в нашей стране одна из самых больших, поскольку часть деревень опустела. Уход за некоторыми дорогами действительно может вызывать у самоуправлений вопрос целесообразности. В то же время, мы должны пропагандировать проживание и работу на природе.
- У вас есть метод, предназначенный для детских садов. Что он из себя представляет?
- Этот метод предназначен для перестройки муниципальных детских садов под большее сбережение энергии, чтобы снизить так называемое отопление улицы и улучшить внутренний климат. Для этого обычно нужно обновить отопительную и вентиляционную системы, утеплить стены и крышу. В результате реновации нужно достичь как минимум энергетического класса С.
Многих сейчас огорчает рост цен на строительство, но в целом этот метод работает хорошо. Весь бюджет составлял 14 миллионов евро, и деньги были предназначены на 52 детских сада по всей Эстонии. Работы завершены в двух местах – в детском саду Тихеда Йыгеваского уезда и в детском саду Винни в Ляэне-Вирумаа, но в ближайшее время они завершатся и в других местах. Прежде всего, проводится энергоаудит, из которого выясняется, где потери больше всего и какую систему нужно обновить. Кроме экономии на энергии работники и дети детского сада получают теплые помещения с лучшим воздухом. Чаще всего ремонт охватывает и замену освещения на современное.
- Одна из главных областей, которую вы дотируете, связана с возобновляемой энергией. О каких суммах идет речь?
- Мы дотировали строительство многих котельных, работающих на пеллетах, а также снижение утечки тепла из отопительных трубопроводов и строительство новых систем центрального отопления. Важная тема – альтернативное топливо в транспорте. В Пярну на биометан перешли уже 18 автобусов городских линий, то же самое планирует сделать и тамошний уезд. Пярну стал примером, на который должны равняться и другие. Хороший пример – ферма дойных коров Манген в Костивере Вильяндиского уезда, из навоза которых на Сийманской станции биометана производится зеленый газ, который на сто процентов потребляется транспортом Эстонии.
Кроме бережного отношения к окружающей среде косвенно мы поддерживаем и региональное предпринимательство, что очень важно для нас. Например, у нас есть метод оптимизации ресурсов предприятий, через который крупная дотация – более двух миллионов евро – была выделена фанерной фабрике Palmako, расположенной в волости Луунья Тартуского уезда, в цехе которой в использование был принят инновационный производственный клей. В таких случаях всегда сначала проводится аудит ресурсов, и мы сами помогали обучать аудиторов.
Поддерживается и запуск отходов в новый оборот, в том числе, строительство станций по сбору отходов, а также запуск кругов сбора опасных отходов. Кроме очистки окружающей среды это помогает продвигать региональное предпринимательство и создавать новые рабочие места.
Об инвестициях в оптимизацию ресурсов по мелким проектам я бы отметил то, что мы хотим вести производство по ним быстрее. Решение принимается за 20 дней, обычно в случае крупных проектов на это требуется до 60 дней. Что понятно, проверка все же должна быть достаточно основательной, чтобы гарантировать целевое использование дотационных денег.
- Какие средства вообще есть у KIK, откуда они и как много вы можете распределять между проектами по охране окружающей среды?
- Прежде всего, мы говорим о дотациях Европейского союза, то есть о структурных средствах, но мы можем использовать и средства от внутригосударственных программ, связанных с окружающей средой, которые поступают через Министерство окружающей среды из государственного бюджета. В третьих, для улучшения окружающей среды мы получаем средства из системы продажи квот на углекислый газ. Раньше у нас этими источниками финансирования занимались два отдельных подразделения, теперь с целью эффективности, экономии и синергии они объединены.
За 18 лет работы KIK, мы поддержали почти 20 000 проектов, связанных с окружающей средой. В период 2014-2020 годов мы из средств структурных фондов и системы продажи квот уже профинансировали 1475 проектов на сумму в 316 миллионов евро. По программе окружающей среды в период 2014-2018 годов мы профинансировали 4227 процентов на сумму почти в 165 миллионов евро.
- Сколько у вас работников? KIK представлен по всей Эстонии?
- В Эстонии у нас пять регионов, и наши местные сотрудники кроме повседневной проектной работы при необходимости проводят осмотры на месте, то есть осуществляют надзор в местах, куда через нас пошли общественные деньги. Всего у нас 60 сотрудников, основную часть которых составляют координаторы проектов, которые общаются с подающими ходатайства и объясняют простым языком кажущиеся им порой сложными документы и законы.
Также наши специалисты помогают в составлении и реализации проектов. Кроме того мы проводим предназначенные для учеников основной школы видеконкурс на тему окружающей среды Mini Negavatt и предназначенный для 18-30-летних конкурс идей экономии ресурсов Negavatt. Наши работники в основной массе имеют высшее образование, большая часть из них - специалисты в природоведении, которые получают достойную зарплату за свою работу.