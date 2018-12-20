Частным лицам тоже будут платить дотацию на подсоединение к водопроводу и канализации

- Были слухи, что теперь вы можете помочь многим деревенским семьям, у которых сейчас еще нет воды в домах, а сточные воды не выводятся наружу. Как это будет выглядеть?

- Мы в курсе проблем, которые есть у людей в данной области: местные самоуправления собрали эту информацию и передали нам. К сожалению, мы не можем помочь всем и в полном объеме. Но на территориях сбора сточных вод, где находится как минимум 2000 потребителей, мы можем помочь в строительстве системы водоснабжения и канализации от пункта подключения до дома. Также дотируем установку емкостей или их перестройку. Последнее в том случае, если нет общей канализации и известно, что в ближайшие пять лет водопровод и канализацию там не построят.

До сих пор мы дотировали связанные с водой предприятия в строительстве системы магистралей, но в пределах своего участка люди должны были строить соединение самостоятельно. Все это касается не только деревенских хозяйств, но и многих горожан, которым до сих пор создание соединения с магистралью было не под силу. Суть идеи заключается в том, чтобы сделать жизнь удобнее, а сточные воды не спускались бы в какую-нибудь канаву и не загрязняли окружающую среду.

Кроме того, сейчас есть программа редкой заселенности, в рамках которой треть финансирования поступает от самоуправления, вторую треть дает государство через Центр государственных опорных услуг, а оставшуюся часть человеку нужно найти самому. В рамках той же программы можно кроме сооружения артезианской скважины рядом со своим домом построить и внутренние подъездные дороги и провести электричество. Поскольку эту программу частично финансирует местное самоуправление, подающий ходатайство должен являться местным жителей, налоги которого поступают в данное самоуправление. Советую следить на сайте Центра государственных опорных услуг за информацией о начале следующего тура подачи ходатайств.

Конечно, может быть и так, что деревенский дом находится на территории сбора сточных вод с 2000 потребителей, как, например, бывшие дачные районы в Мурасте, Вяэна-Йыэсуу, берег речки Пирита, Лауласмаа, Нарва-Йыэсуу, для которых выделяется дотация KIK. Но около половины суммы придется искать самому. Средняя сумма дотации составляет 2000-2500 евро. С начала июня, когда началась раздача средств, при десяти предусмотренных на это миллионах евро ходатайств было подано на сумму более двух миллионов. Поскольку деньги еще есть, ждем новых ходатайств.

- Поддерживаете ли вы и строительство маленьких дорог или их скорее придется засадить лесом, как недавно посоветовал министр регионального развития?