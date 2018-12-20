Чт, 20.12.2018
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Правительство освободило канцлера Варрак от должности

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Теа Варрак.

ФОТО: Haridus- ja teadusministeerium

На заседании в четверг правительство освободило от должности канцлера Министерства образования и науки Теа Варрак.

Министр образования и науки Майлис Репс в четверг представила правительству заявление канцлера Теа Варрак об отставке и правительство решило отозвать Варрак с должность, сообщил пресс-секретарь правительства.

«Я благодарю Теа Варрак, которая, несомненно, принесла перемены в работу министерства - в лице новых коллег и в виде новых идей. Однако ее стиль управления вызвал многочисленные упреки. Как министр я не могу это игнорировать. Последние дни были неспокойными, но я подтверждаю, что министерство функционирует хорошо. Самое главное - восстановить спокойствие. Считаю желание Теа Варрак покинуть должность понятным и обоснованным», - сказала Репс.

Правительство освободит Варрак от должности через 30 дней, ее последним рабочим днем в министерстве станет 20 января. Поиски нового канцлера начнутся в следующем году.

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