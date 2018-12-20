Правительство освободило канцлера Варрак от должности

«Я благодарю Теа Варрак, которая, несомненно, принесла перемены в работу министерства - в лице новых коллег и в виде новых идей. Однако ее стиль управления вызвал многочисленные упреки. Как министр я не могу это игнорировать. Последние дни были неспокойными, но я подтверждаю, что министерство функционирует хорошо. Самое главное - восстановить спокойствие. Считаю желание Теа Варрак покинуть должность понятным и обоснованным», - сказала Репс.