Правительство освободило канцлера Варрак от должности

На заседании в четверг правительство освободило от должности канцлера Министерства образования и науки Теа Варрак.
Министр образования и науки Майлис Репс в четверг представила правительству заявление канцлера Теа Варрак об отставке и правительство решило отозвать Варрак с должность, сообщил пресс-секретарь правительства.
«Я благодарю Теа Варрак, которая, несомненно, принесла перемены в работу министерства - в лице новых коллег и в виде новых идей. Однако ее стиль управления вызвал многочисленные упреки. Как министр я не могу это игнорировать. Последние дни были неспокойными, но я подтверждаю, что министерство функционирует хорошо. Самое главное - восстановить спокойствие. Считаю желание Теа Варрак покинуть должность понятным и обоснованным», - сказала Репс.
Правительство освободит Варрак от должности через 30 дней, ее последним рабочим днем в министерстве станет 20 января. Поиски нового канцлера начнутся в следующем году.