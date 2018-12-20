Большая пресс-конференция: Путин рассказал о ядерной войне и призвал Запад не пищать

Накануне в резиденции главы государства до глубокой ночи не гас свет - Путин работал с документами: учил цифры, запоминал факты, сравнивал таблицы, изучал огромный массив информации, который для него подготовили министры, руководители ведомств и экспертных подразделений администрации президента. Все это ему надо было запомнить или освежить в памяти, т.к. во время общения с прессой Путин не пользуется справочными материалами. Эту привычку оперировать большим объемом информации и многое запоминать Путин выработал давно, еще когда работал в КГБ, его коллеги отмечали, что у него хорошая память.

Кстати, сегодня воспоминания о прошлой деятельности президента в органах вовсе не лишние - 20 декабря в России отмечается День сотрудников органов безопасности, который всегда неофициально именовался как "День чекиста". После большой пресс-конференции глава государства, как всегда, посетит торжественный вечер, посвященный этой дате.

На сегодняшнее мероприятие в ЦМТ аккредитовалось рекордное количество журналистов - более 1700 человек. Собирались они в зале заранее и операция "Задать вопрос президенту" развернулась задолго до полудня. Так как организаторы обратились к прессе с просьбой не приносить с собой на мероприятие большие плакаты, то для привлечения внимания президента в ход пошли оригинальные прически, национальные костюмы, костюмы Снегурочки... Многие взяли с собой неожиданные атрибуты - хоккейный шлем и даже бубен (правда охрана не разрешила пронести его в зал). В зале есть журналистка в папахе и журналистка в боксерских перчатках.

Начал Путин традиционно с подведения некоторых экономических итогов года, которые на бумаге оказались весьма благополучны. Как заявил президент РФ в самом начале мероприятия, ВВП России вырос за год на 1,7 процента.

Стране нужен прорыв

После традиционного перечисления экономических итогов Путин подчеркнул, что России нужен прорыв. А для этого необходимы ресурсы, и правительство с администрацией занимаются их поисками.

"Без постановки целей невозможно добиться конечного результата, поэтому было создано 12 нацпроектов - в сфере науки, здравоохранения, образования...", - напомнил президент, отметив, что без человеческого капитала такой прорыв невозможен.

Он добавил, что упор делается и на экономику, а также на технологии.

Отвечая на вопрос, а не стагнирует ли экономика РФ, Путин заявил, что правительство в своих прогнозах не опирается на "механические" подсчеты.

И уже с 2021 года правительство планирует рост - 3 процента. Колебания возможны, но самое главное - войти в другую лигу экономик, сказал Путин. Тут президент в очередной раз заявил, что Россия должна стать пятой экономикой в мире.

Путин доволен тем, что делает правительство Медведева

Путин заявил, что он доволен правительством, возглавляемым Дмитрием Медведевым.

"В целом, да", - сказал президент на пресс-конференции, отвечая на вопрос, доволен ли он командой под предводительством нынешнего премьера.