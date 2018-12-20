Большая пресс-конференция: Путин рассказал о ядерной войне и призвал Запад не пищать

В полдень в четверг, 20 декабря, в Центре международной торговли (ЦМТ) началась ежегодная, уже 14-я по счету, большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Глава государства немного запоздал и вошел под аплодисменты в зал в 12:08, пишет Newsru.com.
Накануне в резиденции главы государства до глубокой ночи не гас свет - Путин работал с документами: учил цифры, запоминал факты, сравнивал таблицы, изучал огромный массив информации, который для него подготовили министры, руководители ведомств и экспертных подразделений администрации президента. Все это ему надо было запомнить или освежить в памяти, т.к. во время общения с прессой Путин не пользуется справочными материалами. Эту привычку оперировать большим объемом информации и многое запоминать Путин выработал давно, еще когда работал в КГБ, его коллеги отмечали, что у него хорошая память.
Кстати, сегодня воспоминания о прошлой деятельности президента в органах вовсе не лишние - 20 декабря в России отмечается День сотрудников органов безопасности, который всегда неофициально именовался как "День чекиста". После большой пресс-конференции глава государства, как всегда, посетит торжественный вечер, посвященный этой дате.
На сегодняшнее мероприятие в ЦМТ аккредитовалось рекордное количество журналистов - более 1700 человек. Собирались они в зале заранее и операция "Задать вопрос президенту" развернулась задолго до полудня. Так как организаторы обратились к прессе с просьбой не приносить с собой на мероприятие большие плакаты, то для привлечения внимания президента в ход пошли оригинальные прически, национальные костюмы, костюмы Снегурочки... Многие взяли с собой неожиданные атрибуты - хоккейный шлем и даже бубен (правда охрана не разрешила пронести его в зал). В зале есть журналистка в папахе и журналистка в боксерских перчатках.
Начал Путин традиционно с подведения некоторых экономических итогов года, которые на бумаге оказались весьма благополучны. Как заявил президент РФ в самом начале мероприятия, ВВП России вырос за год на 1,7 процента.
Стране нужен прорыв
После традиционного перечисления экономических итогов Путин подчеркнул, что России нужен прорыв. А для этого необходимы ресурсы, и правительство с администрацией занимаются их поисками.
"Без постановки целей невозможно добиться конечного результата, поэтому было создано 12 нацпроектов - в сфере науки, здравоохранения, образования...", - напомнил президент, отметив, что без человеческого капитала такой прорыв невозможен.
Он добавил, что упор делается и на экономику, а также на технологии.
Отвечая на вопрос, а не стагнирует ли экономика РФ, Путин заявил, что правительство в своих прогнозах не опирается на "механические" подсчеты.
И уже с 2021 года правительство планирует рост - 3 процента. Колебания возможны, но самое главное - войти в другую лигу экономик, сказал Путин. Тут президент в очередной раз заявил, что Россия должна стать пятой экономикой в мире.
Путин доволен тем, что делает правительство Медведева
Путин заявил, что он доволен правительством, возглавляемым Дмитрием Медведевым.
"В целом, да", - сказал президент на пресс-конференции, отвечая на вопрос, доволен ли он командой под предводительством нынешнего премьера.
По словам главы государства, профицит бюджета в 2,1% ВВП является хорошим показателем работы правительства.
Будет ли глобальная война?
Отвечая на вопрос об опасениях нового глобального военного конфликта и ядерной катастрофы, Путин отметил, что в последние годы в мире нарастает тенденция недооценки опасности ядерной войны.
Опасность подобного сценария в мире затушевывается, а ведь это может привести к гибели цивилизации и даже планеты, указал он.
"США выходят из договора ракет средней и малой дальности. А если эти ракеты появятся в Европе - что нам делать? Пусть потом не пищат", - заявил президент РФ (цитата по МК).
"Но я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайности", - сказал Путин.
Об инциденте в Керченском проливе: Киев разочарован, что никто не погиб
Следующий вопрос к президенту касался недавней ситуации в Керченском проливе.
"Инцидент в Черном море был провокацией", - заявил Путин. "Провокации всегда плохи, рассчитаны на обострение ситуации, понятно, у них выборы, надо поднять рейтинги действующей власти. Это во вред интересам народа. Рейтинг Петра Алексеевича (Порошенко) подрос: с пятого он переместился на второй. Он свою задачу выполнил за счет интересов страны", - считает Путин.
По его мнению, киевская власть была разочарована тем, что в результате никто не погиб. Украинских военнослужащих отправили к российским границам как раз с расчетом на то, что они погибнут, утверждает российский президент.
Что касается вопроса об обмене украинских моряков, то о нем можно будет говорить только после завершения уголовного расследования данного инцидента, заявил Путин.
Какой Путин видит молодежь? С оружием в руках бьющейся насмерть с врагами
Отвечая на вопрос о конфликтах с участием молодого поколения, о разгоне рэп-концертов, о запрете на участие молодежи в митингах, президент России привел пример того, как, по его мнению, выглядит настоящая молодежь: это молодые десантники с оружием в руках, бьющиеся насмерть с полчищами боевиков.
А искусство существует не для того, чтобы потакать низменным ценностям, заявил Путин, комментируя аресты рэперов.
Он также осудил пропаганду наркотиков в песнях рэп-исполнителей. "Мы что, хотим деградировать?" - спросил он. Поощрять это ни в коем случае нельзя. Другое дело, что и противодействовать этому надо по-другому. Поэтому он считает излишним задержания рэперов и отмену их концертов.