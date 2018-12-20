Съеденная волками собака и хищение несуществующей сумки: как пытаются обмануть страховые общества

У лжи короткие ноги, поэтому попытки обогатиться обычно заканчиваются фиаско. Вот примеры нескольких попыток жителей Эстонии обмануть страховщиков, пресеченных сотрудниками компании If Kindlustus.

Волки съели собаку

В страховую компанию было сообщено, что собака мирно гуляла во дворе, когда друг ее хозяин заметил, как со стороны леса подкрался волк, схватил пса и утащил испускающее дух животное в чащу.

В случае гибели собаки при наличии страховки можно получить компенсацию в размере до 2500 евро. Но до выплаты дело не дошло, поскольку выяснилось, что безобразие сотворил не волк, а алкоголь, вод воздействием которого хозяин собаки решил подзаработать. А конец этой истории оказался счастливым, поскольку, несмотря на утверждения хозяина, собака оказалась живой и вполне здоровой.

Шопинг закончился кражей несуществующей сумки

Предпринявшая масштабный шопинг в Таиланде дама понесла убыток, поскольку после утомительного дня, проведенного в магазинах, к ней якобы подкатил грабитель на мотоцикле и вырвал у нее из рук сумку с ценными приобретениями. Как человек предусмотрительный, дама заранее сфотографировала все покупки и их ценники.

Однако после расследования выяснилось, что ни один из перечисленных товаров с магазинных полок в сумку ограбленной так и не попал. Вещи были просто сфотографированы в магазине, но до их покупки дело не дошло.

Рецептурное лекарство купили до болезни

Для каждого уважающего себя путешественника страховка от препятствий, возникших во время поездки, - важный попутчик, поскольку она помогает компенсировать возникшие расходы, если, например, рейс пришлось отменить из-за болезни.

Такую страховку приобрела семья, в которой, согласно представленной справке от семейного врача, мать настолько серьезно заболела перед отъездом, но сразу после начала действия страхового полиса, что поездку пришлось отменить. Однако участники событий не обратили внимания на то, что рецептурные препараты для лечения болезни были выписаны тем же семейным врачом за несколько дней до официально обозначенной даты начала заболевания. В тот момент, когда лекарства были приобретены, страховки у путешественников еще не было.