Признание олимпийской чемпионки: тренер избивал меня начиная с семи лет

21-летняя спортсменка выиграла золото ОИ-2014 и ОИ-2018 в командной эстафете на 3000 метров. Индивидуальные соревновамия для Сим закончились провалом: на 1000 метрах Сим упала сама, а на дистанции 1500 метров столкнулась с партнершой по сборной. Обе спортсменки ыли дисквалифицированны, а Сим, ко всему прочему, получила дисквалификацию.

После Олимпиады Сим призналась на судебном процессе, что причиной ее провала стало насилие со стороны тренера спортсменки. Наставник начал избивать спортсменку уже тогда, когда Сим была семилетней.

"Тренер Хо бил и оскорблял меня постоянно. Однажды он взял в руки хоккейную клюшку и сломал мне пальцы. В другой раз он бросил в меня металлические шары." - сказала сквозь слезы спортсменка. Всего за пару недель до ОИ-2018 Хо избил Сим особенно жестоко. "Я подумала, что умру" - заявила Сим в суде

Сам Хо объяснил рукоприкладство желанием "улучшить результаты спортсменки. В октябре суд признал Хо виновным в насилии и назначил ему 10-летнее тюремное наказание.

В Южной Корее слово тренера - закон, а власть - практически абсолютная. Случаи оскорблений и насилия не редки, а тех спортсменов, которые осмеливаются заявить о таких фактов именуют не иначе как предателями.