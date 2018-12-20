Прогноз: что ждет собственников квартир в 2019 году

По словам Мартина Вахтера, на цены квартир в последние годы существенное влияние оказало увеличение стоимости строительства, но сейчас рост цен на строительные работы прекратился, а это означает, что и квартиры в следующем году существенно не подорожают.

«До сих пор на рынке недвижимости Таллинна наблюдался квартирный дефицит, и многие квартиры раскупались еще до того, как дом был достроен. В настоящее время количество непроданных новых квартир в Таллинне приближается к 3000, что соответствует продаже новых квартир за один год. Особенно это касается дорогих квартир по цене более 300 000 евро: на них просто нет покупателей. Это влияет на успешность девелоперских проектов, и многоквартирный дом распродается полностью только через год после завершения строительства. Это нормальная и здоровая ситуация, которая к тому же на руку покупателям, которые смогут поторговаться», - сказал Вахтер.

По словам Мартина Вахтера, количество выданных разрешений на строительство уже сократилось, что говорит о том, что новостроек тоже будет меньше. «Цена строительства, а также условия банковского кредита стали настолько серьезными, что многим застройщикам приходится пересматривать бизнес-планы и ждать более благоприятных времен», - сказал Вахтер.

«Хотя цены после уменьшения объемов продаж сейчас понизились, вряд ли можно прогнозировать дальнейшее снижение цен и в будущем году. В то же время не стоит ждать и дальнейшего их повышения, так как люди не могут мгновенно разбогатеть и покупать более дорогие квартиры», - анализирует Вахтер.

«Продажи квартир также все больше зависят от нового поколения молодых людей, которые не хотят засиживаться на одном месте и предпочитают снимать жилье. Покупка квартиры связывает, а молодые люди хотят посмотреть мир, а не выплачивать кредит. Частные дома молодые люди вообще не смотрят», - отметил Вахтер.