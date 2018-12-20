Эстонский король недвижимости с радостью предвкушает спад экономики

Основатель Ober-Haus Пауль Обершнайдер заявил, что вскоре мы увидим, как в экономике вновь начнутся большие проблемы. Он отметил, что все собственники недвижимости по всему миру считают свое имущество более ценным, чем оно есть в действительности, и, если под давлением внезапно возникших обстоятельства они будут вынуждены его продавать, стоимость имущества снизится на 40-50%. Тогда, по его словам, будет заметно заразительное влияние уменьшения стоимости имущества.