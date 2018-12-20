Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1950-й

Один из самых ярких примеров строений в стиле, который с долей иронии именуется сталинским ампиром - построенный в 1950 году Дом культуры в Силламяэ на улице Кеск, 24. Проект: Александр Попов, 1946–1947. Строительство: 1947–1950.

Построенное на главной площади секретного промышленного города монументальное здание было спроектировано в Ленинградском проектном институте Ленгипрошахт и в связи с этим в его конструкции и отношении к декору ощущается немного тяжеловатый для Эстонии почерк так называемой русской архитектурной школы. Это был типовой проект сельского клуба на 300 мест, который сразу после постройки оказался мал для быстро растущего нового города.