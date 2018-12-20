Исследование: общество осуждает инциденты, произошедние на митингах против соглашения ООН о миграции

С 26 ноября в стране прошло несколько митингов против пакта о миграции, во время двух из них произошли три инцидента, которые широко освещались в СМИ. Участниками первых двух были Индрек Таранд и партия EKRE, а в третьем главным действующим лицом стал член партии «Ээсти 200» Флориан Хартлеб, у которого возник конфликт с «Солдатами Одина». Институт пытался выяснить, какую оценку этому дает общество.

В результате опроса выяснилось, что произошедшее с Флорианам Хартлебом, который проходил с детской коляской по площади Вабадузе во время пикета, а протестующие пытались его задержать, осудили 87% опрошенных, сочли нормальным 4%, остальные не имеют мнения на этот счет.

Ситуацию, при которой члены EKRE силой столкнули Индрека Таранда со сцены во время пикета, осудили 78%, не осудили 15% и не выразили своего мнения 6% респондентов.