По состоянию на декабрь миграционная квота 2019 года исчерпана на три четверти

По состоянию на декабрь Департаментом полиции и погранохраны уже получена почти тысяча ходатайств о предоставлении вида на жительство на работу или для предпринимательства, что составляет три четверти от всей миграционной квоты на 2019 год. Когда миграционная квота будет исчерпана, иностранцам нельзя будет выдавать вид на жительство на этих основаниях, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Установленная правительством миграционная квота на 2019 год составляет 1315 человек. Миграционная квота регулирует количество видов на жительство, которые выдаются иностранцам для работы, предпринимательства или на проживание в Эстонии на основании внешнего договора. По состоянию на третью неделю декабря в Департамент полиции и погранохраны уже подано 980 ходатайств о проживании в Эстонии на этих основаниях в 2019 году. Как только квота будет исчерпана, Департамент полиции и погранохраны начнет выносить по находящимся в процессе рассмотрения ходатайствам отрицательные решения, а новые ходатайства приниматься не будут.
Для того чтобы вид на жительство было возможным выдавать и во втором полугодии, Департамент полиции и погранохраны совместно с Министерством внутренних дел выступил с предложением разделить квоту на две части.
«Разделение квоты на две части означало бы, что в начале года будет одобрено меньше ходатайств о предоставлении вида на жительство, но во втором полугодии появилась бы возможность снова подать ходатайство. Так подать ходатайство смогли бы и те иностранцы, которые не успели сделать этого в начале года. Когда квота устанавливается на весь год, количество представляемых видов на жительство нельзя распределить по месяцам и может получиться, что квота будет исчерпана уже в феврале», — сказала советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк.
Когда миграционная квота исчерпана, у граждан третьих стран есть возможность работать в Эстонии кратковременно на основании визы. Иностранец, который зарегистрировал свою кратковременную работу, в течение 455 дней может работать в Эстонии до 365 дней и после этого ему следует выехать из Эстонии.
В 2018 году миграционная квота была исчерпана к марту, в течение года свою кратковременную работу в Эстонии зарегистрировала почти 21 000 иностранцев. В основном, это строители с Украины и из России.
Миграционная квота не касается тех иностранцев, которые ходатайствуют о виде на жительство для учебы, а также граждан стран Европейского союза и членов их семей, а также граждан США и Японии. Миграционная квота не влияет также на иностранцев, которые приезжают в Эстонию в качестве ученых, преподавателей, заняты в сфере инфотехнологий или коммуникаций, либо приезжают на работу в стартапы либо являются крупными инвесторами. Также квота не касается людей, ходатайствующих о виде на жительство в Эстонии для переселения к члену семьи.
В 2017 году миграционная квота была исчерпана к июню.