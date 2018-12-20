Смелый тренд: любимый отделочный материал переместился на потолок

В мире отделочных материалов явно произошла революция: новость касается оригинального применения обоев, делится новостью портал Kodustiil.
Обои играют незаменимую роль в интерьере. Но теперь, кроме цвета и рисунка, при выборе и покупке обоев следует учитывать, где они будут наклеены. Самый модный тренд - обои на потолке, пишет housebeautiful.com. Причем далеко не однотонные!
Дизайнеры просто в восторге, но как отнесутся к этой новинке владельцы домов и квартир?
«Я - горячая поклонница обоев. Они придают внутреннему пространству индивидуальность с гораздо большим успехом, чем краска», - говорит американский дизайнер интерьера Лори Параньяпе и советует покрыть потолок обоями с простым геометрическим рисунком.
Look up! Wallpaper isn't just for the walls... you can put it almost anywhere! ・・・ #thepatterncollective #patternisbetter #interiordesignideas #interiordesign #interiordesigner #architecture #hometrends #homeinspiration #homedecor #homedesign #designertextiles #designerwallpaper #designerfabric #globaldesign #globaldecor #interiordetails #interiorsinspo #interiorsideas #interiorandhome #bedroomstyle #bedroomdecor #ceilingwallpaper #wallpaperedceiling ( #Repost @studioflock )
Правильно скомбинировав пропорции, а также рисунок обоев для потолка с рисунком обоев на стенах, можно добиться впечатляющего эффекта. Если вы решились на подобный эксперимент, обратитесь за консультацией к специалисту, советует Лори.