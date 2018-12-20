Смелый тренд: любимый отделочный материал переместился на потолок

Обои играют незаменимую роль в интерьере. Но теперь, кроме цвета и рисунка, при выборе и покупке обоев следует учитывать, где они будут наклеены. Самый модный тренд - обои на потолке, пишет housebeautiful.com. Причем далеко не однотонные!

Дизайнеры просто в восторге, но как отнесутся к этой новинке владельцы домов и квартир?

«Я - горячая поклонница обоев. Они придают внутреннему пространству индивидуальность с гораздо большим успехом, чем краска», - говорит американский дизайнер интерьера Лори Параньяпе и советует покрыть потолок обоями с простым геометрическим рисунком.