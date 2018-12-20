Чт, 20.12.2018
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  • Смелый тренд: любимый отделочный материал переместился на потолок

Смелый тренд: любимый отделочный материал переместился на потолок

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Pilt on illustreeriv.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

В мире отделочных материалов явно произошла революция: новость касается оригинального применения обоев, делится новостью портал Kodustiil. 

Обои играют незаменимую роль в интерьере. Но теперь, кроме цвета и рисунка, при выборе и покупке обоев следует учитывать, где они будут наклеены. Самый модный тренд - обои на потолке, пишет housebeautiful.com. Причем далеко не однотонные!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absolutely love this ceiling print!

A post shared by Alexa J Interiors (@alexajinteriors) on

Дизайнеры просто в восторге, но как отнесутся к этой новинке владельцы домов и квартир?

«Я - горячая поклонница обоев. Они придают внутреннему пространству индивидуальность с гораздо большим успехом, чем краска», - говорит американский дизайнер интерьера Лори Параньяпе и советует покрыть потолок обоями с простым геометрическим рисунком. 

Правильно скомбинировав пропорции, а также рисунок обоев для потолка с рисунком обоев на стенах, можно добиться впечатляющего эффекта. Если вы решились на подобный эксперимент, обратитесь за консультацией к специалисту, советует Лори. 

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