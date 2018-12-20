Подозревают теракт: в школе на юге Швеции прогремел взрыв

«Мы выехали на сообщение о пожаре, но когда прибыли на место, узнали, что произошел взрыв», - сказал общественно-правовому каналу SVT руководитель местной полиции Пер Цедерхольм. Находившегося рядом со школой молодого человека 20 с небольшим лет задержали в качестве подозреваемого в совершении теракта.

Полиция сообщила, что есть подозрение, что речь все же идет о теракте, поскольку взрыв прогремел в общественном месте, и, по оценке стражей порядка, взрывное устройство было установлено для того, чтобы причинить травмы другим людям. На месте находятся саперы, чтобы собрать улики и выяснить, нет ли на территории школы и других взрывных устройств.

«Теперь мы обыскиваем все помещения школы и жилье, в котором прописан подозреваемый», - сказал представитель полиции.

Насколько известно, в результате взрыва никто не пострадал. Полиция не раскрывает, о каком взрывном устройстве идет речь, или насколько серьезный ущерб причинен зданию школы. Как заверили стражи порядка, угрозы для людей больше нет.

По словам руководителя Департамента образования Хеслехольма Эвы Андерссон, взрыв произошел в подвале школы: «Был слышен сильный хлопок, всех учеников эвакуировали, и они вместе с персоналом школы находятся в безопасном месте».

По ее словам, школа не получала ни одной угрозы.