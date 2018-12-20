Эстонский спортсмен попал четверку лучших гонщиков планеты

В прошлом году Тянак занял 12-е место, а в 2016 году лишь 43-е. Конкуренты Тянака по чемпионату мира по ралли, Тьерри Нойвиль и Себастьян Ожье заняли соответственно 14-е и седьмое место,

"Если бы у Тянака было бы больше везения на этапах Кубка мира, то титул уже в этом году отправился бы в Эстонию" - так прокомментировал Autosport сезон нашего гонщика. По статистическим показателям в раллийном мире Тянак оказался самым быстрым гонщиком, выиграв более четверти скоростных участков, а если брать только те заезды, где Тянак финишировал, то цифра составит уже 32 процента (70 побед в 216 заездах).