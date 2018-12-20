Зарплата мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко вырастет до 4320 евро в месяц

В Кохтла-Ярве оклады руководителей города привязаны к минимальной зарплате, мэр и председатель горсобрания Рийна Иванова ежемесячно получают жалование в размере восьми минимальных зарплат. Со следующего года минималка вырастет в Эстонии до 540 евро в месяц, это означает, что Людмила Янченко и Рийна Иванова вместо 4000 евро станут зарабатывать уже по 4320 евро.