Чт, 20.12.2018
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  • Зарплата мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко вырастет до 4320 евро в месяц

Зарплата мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко вырастет до 4320 евро в месяц

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Людмила Янченко.

ФОТО: Евгений Капов

В следующем году глава администрации Кохтла-Ярве Людмила Янченко сохранит за собой третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых мэров эстонских городов, пишет Rus.err.

В Кохтла-Ярве оклады руководителей города привязаны к минимальной зарплате, мэр и председатель горсобрания Рийна Иванова ежемесячно получают жалование в размере восьми минимальных зарплат. Со следующего года минималка вырастет в Эстонии до 540 евро в месяц, это означает, что Людмила Янченко и Рийна Иванова вместо 4000 евро станут зарабатывать уже по 4320 евро.

Среди мэров эстонских городов самый высокий оклад у столичного градоначальника Таави Ааса - 5288 евро в месяц, на втором месте - мэр Тарту Урмас Клаас с зарплатой в 4500 евро.

В Кохла-Ярве с 1 января 2019 года вырастут зарплаты и у вице-мэров: они станут получать ежемесячно вместо нынешних 3500 евро (7 минимальных зарплат) по 3780 евро.

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