Фото: экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес теперь изображен на марках

Нынешняя глава государства Керсти Кальюлайд отметила на презентации марки, что президент Ильвес - твердый сторонник демократии и свободы личности.

Президентская канцелярия выпустила марку в сотрудничестве с предприятием Eesti Post в серии марок «Президенты Эстонии с 1918 по 2018 годы».