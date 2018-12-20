Фото: экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес теперь изображен на марках
20 декабря 2018, 14:15
В Кадриорге сегодня состоялась презентация почтовой марки, выпущенной по случаю 65-летия экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, передает Postimees.
Нынешняя глава государства Керсти Кальюлайд отметила на презентации марки, что президент Ильвес - твердый сторонник демократии и свободы личности.
Президентская канцелярия выпустила марку в сотрудничестве с предприятием Eesti Post в серии марок «Президенты Эстонии с 1918 по 2018 годы».
Родившийся в 1953 году в Стокгольме Тоомас Хендрик Ильвес — эстонский политик и дипломат, бывший журналист, занимал пост президент страны с 2006 по 2016 годы.