Чт, 20.12.2018
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  • Фото: экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес теперь изображен на марках

Фото: экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес теперь изображен на марках

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В Кадриорге сегодня состоялась презентация почтовой марки, выпущенной по случаю 65-летия экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, передает Postimees.

Нынешняя глава государства Керсти Кальюлайд отметила на презентации марки, что президент Ильвес - твердый сторонник демократии и свободы личности.

Президентская канцелярия выпустила марку в сотрудничестве с предприятием Eesti Post в серии марок «Президенты Эстонии с 1918 по 2018 годы».

Родившийся в 1953 году в Стокгольме Тоомас Хендрик Ильвес — эстонский политик и дипломат, бывший журналист, занимал пост президент страны с 2006 по 2016 годы.

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