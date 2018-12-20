Картина дня: пресс-конференция Путина, высказывание Кальюлайд и проблема с новыми ИД-картами

Большая пресс-конференция: Путин рассказал о ядерной войне и призвал Запад не пищать

В полдень в четверг, 20 декабря, в Центре международной торговли (ЦМТ) началась ежегодная, уже 14-я по счету, большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Читать далее...

Кальюлайд о миграционном пакте ООН: а если на АЭС в Ленобласти произойдет ЧП?

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вновь высказалась в поддержку Глобального соглашения ООН по миграции. Читать далее...

Эстонский король недвижимости с радостью предвкушает спад экономики

Основатель крупной компании по развитию недвижимости Ober-Haus Пауль Обершнайдер уже усматривает на рынке признаки кризиса. По его мнению, это хороший момент для того, чтобы выйти на рынок недвижимости с бридж-кредитами, что он и собирается начать с января в Лондоне. Читать далее...

Подозревают теракт: в школе на юге Швеции прогремел взрыв

Сегодня утром, сразу после начала учебного дня, полиция и служба спасения получили вызов в техническую гимназию, расположенную в Хеслехольме на юге Швеции. По предварительной информации, в учебном заведении прогремел взрыв. Читать далее...

Все проходили мимо "комка" на тротуаре, но тут открылась страшная правда

«Не все лежащие посреди улицы люди - алкоголики или наркоманы!» - так начинает свое обращение в Facebook-группе «Märgatud Tartus» ("Замечено в Тарту") житель города Айвар. Читать далее...

Прогноз: что ждет собственников квартир в 2019 году

По словам Мартина Вахтера, руководителя бюро недвижимости 1Partner, количество выставленных на продажу квартир в Таллине в 2019 году, вероятно, сократится, а у покупателей квартир в новостройках появятся новые возможности. Читать далее...

Видео: смотрите, как выглядит новая парковка возле Таллиннского аэропорта!

Предприятие Tallinna lennujaam (Таллиннский аэропорт) в четверг открыло новый парковочный дом на 1200 мест и стоимостью 13 млн евро. Для пассажиров и гостей аэропорта парковка откроется в пятницу. Читать далее...

Зарплата мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко вырастет до 4320 евро в месяц

В следующем году глава администрации Кохтла-Ярве Людмила Янченко сохранит за собой третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых мэров эстонских городов. Читать далее...

В следующем году средняя зарплата учителей поднимется до 1500 евро

Сегодня правительство одобрило предложение министра образования и науки Майлис Репс поднять минимальную зарплату учителей в следующем году до 1250 евро, таким образом средняя зарплата учителей поднимется до 1500 евро. Читать далее...

Правительство освободило канцлера Варрак от должности

На заседании в четверг правительство освободило от должности канцлера Министерства образования и науки Теа Варрак. Читать далее...

Эксперт обнаружил серьезную уязвимость новых ИД-карт