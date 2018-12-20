Картина дня: пресс-конференция Путина, высказывание Кальюлайд и проблема с новыми ИД-картами

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
Большая пресс-конференция: Путин рассказал о ядерной войне и призвал Запад не пищать
В полдень в четверг, 20 декабря, в Центре международной торговли (ЦМТ) началась ежегодная, уже 14-я по счету, большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Читать далее...
Кальюлайд о миграционном пакте ООН: а если на АЭС в Ленобласти произойдет ЧП?
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вновь высказалась в поддержку Глобального соглашения ООН по миграции. Читать далее...
Эстонский король недвижимости с радостью предвкушает спад экономики
Основатель крупной компании по развитию недвижимости Ober-Haus Пауль Обершнайдер уже усматривает на рынке признаки кризиса. По его мнению, это хороший момент для того, чтобы выйти на рынок недвижимости с бридж-кредитами, что он и собирается начать с января в Лондоне. Читать далее...
Подозревают теракт: в школе на юге Швеции прогремел взрыв
Сегодня утром, сразу после начала учебного дня, полиция и служба спасения получили вызов в техническую гимназию, расположенную в Хеслехольме на юге Швеции. По предварительной информации, в учебном заведении прогремел взрыв. Читать далее...
Все проходили мимо "комка" на тротуаре, но тут открылась страшная правда
«Не все лежащие посреди улицы люди - алкоголики или наркоманы!» - так начинает свое обращение в Facebook-группе «Märgatud Tartus» ("Замечено в Тарту") житель города Айвар. Читать далее...
Прогноз: что ждет собственников квартир в 2019 году
По словам Мартина Вахтера, руководителя бюро недвижимости 1Partner, количество выставленных на продажу квартир в Таллине в 2019 году, вероятно, сократится, а у покупателей квартир в новостройках появятся новые возможности. Читать далее...
Видео: смотрите, как выглядит новая парковка возле Таллиннского аэропорта!
Предприятие Tallinna lennujaam (Таллиннский аэропорт) в четверг открыло новый парковочный дом на 1200 мест и стоимостью 13 млн евро. Для пассажиров и гостей аэропорта парковка откроется в пятницу. Читать далее...
Зарплата мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко вырастет до 4320 евро в месяц
В следующем году глава администрации Кохтла-Ярве Людмила Янченко сохранит за собой третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых мэров эстонских городов. Читать далее...
В следующем году средняя зарплата учителей поднимется до 1500 евро
Сегодня правительство одобрило предложение министра образования и науки Майлис Репс поднять минимальную зарплату учителей в следующем году до 1250 евро, таким образом средняя зарплата учителей поднимется до 1500 евро. Читать далее...
Правительство освободило канцлера Варрак от должности
На заседании в четверг правительство освободило от должности канцлера Министерства образования и науки Теа Варрак. Читать далее...
Эксперт обнаружил серьезную уязвимость новых ИД-карт
Эксперт по кибербезопасности обнаружил уязвимость, связанную с новыми эстонскими ИД-картами, в результате которой с помощью обычных подручных средств можно легко увидеть ПИН-коды, даже не открывая конверт. Читать далее...