По делу Danske проходит владелец дома престарелых: его фирме Нарва перечисляет 400 000 евро ежегодно

Среди обнародованных госпрокуратурой подозреваемых в причастности к отмыванию денег через банк Danske числится и Анатолий Иванов — владелец фирмы Castnix Invest, которой принадлежит дом престарелых в Нарве. Город ежегодно перечисляет фирме более 400 000 евро за аренду дома престарелых, однако власти считают, что арест имущества не отразится на деятельности учреждения, пишет RusERR.