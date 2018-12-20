По делу Danske проходит владелец дома престарелых: его фирме Нарва перечисляет 400 000 евро ежегодно
20 декабря 2018, 14:47
Среди обнародованных госпрокуратурой подозреваемых в причастности к отмыванию денег через банк Danske числится и Анатолий Иванов — владелец фирмы Castnix Invest, которой принадлежит дом престарелых в Нарве. Город ежегодно перечисляет фирме более 400 000 евро за аренду дома престарелых, однако власти считают, что арест имущества не отразится на деятельности учреждения, пишет RusERR.
По мнению мэра Нарвы Тармо Таммисте, история с причастностью собственника дома престарелых к делу Danske никак не касается городских дел. "Город никаких писем или сообщений, например, об аресте имущества, не получал, поэтому мне нечего сейчас сказать".
На телефонный звонок владелец и руководитель фирмы Castnix Invest Анатолий Иванов не ответил.