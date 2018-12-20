Галерея: смотрите, что подарил Дед Мороз депутатам Рийгикогу

Если правлению Рийгикогу Дед Мороз подарил пластыри для различных процедур, фракция EKRE получила в качестве подарка как нагрудные значки с Дональдом Трампом, так и книгу Иво Рулля о популизме. Но на этом подарки для EKRE не закончились — они получили и гири. «Чтобы вы всегда крепко стояли двумя ногами на земле», - прокомментировал Дед Мороз.

Подарки для EKRE взял Март Хельме, который прочитал депутатам Рийгикогу стихотворение «Pilvede karjus». По словам Хельме, он написал его еще в молодости.

Социал-демократическая партия также решила прочитать Деду Морозу стихотворение. За это они получили предохранитель и микрофон. «Чтобы вам не приходилось брать его у других», - объяснил Дед Мороз.

Свободная партия подготовила для Деда Мороза мрачноватое выступление — на шее Айна Лутсеппа была накинута веревка. «Очень содержательное выступление, но мы ничего не поняли», - прокомментировал Дед Мороз зачитанный Лутсеппом текст.

В качестве подарка Свободная партия получила манифест, который был помещен во временную капсулу. Дед Мороз объяснил свою подарок тем, что когда-нибудь наступит время, когда человечество поймет идеи Свободной партии.

Принимать подарок от партии «Отечество» отправился Тармо Круузимяэ, который прочитал стихи, в которых говорилось о жизни в сумасшедшем доме. В подарок Круузимяэ вручили книгу о миграции птиц.

Под руководством Мярта Сультса Центристская партия спела песню, за что получила большую зеленую всеэстонскую карту. Также им вручили раскладной стул, поскольку из-за бесплатного общественного транспорта в автобусах теперь остается мало свободных сидячих мест.