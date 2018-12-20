Давид Всевиов: как измерить национализм?

Три идеи

На уровне государств абсолютно общих интересов просто не бывает. Есть лишь компромиссы, исходящие из общих интересов.

Говоря о перспективах независимости Эстонии, всегда можно держать под рукой, по крайней мере, политическую карту Европы.

Победный марш национализма в крупнейших странах Европы может оказаться губительным для нашего национализма.