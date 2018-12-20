Ида-Таллиннская центральная больница первой в Эстонии начала лечение запущенного рака предстательной железы

20 декабря в больнице начали использовать обозначенный как простатспецифический мембранный антиген, радиоактивный препарат Luteetsium-177, который копится в опухолевых клетках по всему телу, и которым возможно лечить раковые опухоли с очень масштабным распространением. Тот же метод из Северных стран используется еще только в Финляндии.

Во время первой процедуры изотопного лечения с применение 177Lu-PSMA в четверг в больнице на месте консультировал и поддерживал профессор нуклеарной медицины Калеви Кайремо из Хельсинки.

«В ходе планирования лечения нужно выяснить, в состоянии ли опухолевые клетки копить PSMA, что можно определить во время 18F-PSMA ПЭТ/КТ-исследования. Такое исследование начали проводить в ITK в январе»,- сказала руководитель центра нуклеарной медицины Анне Покси.

Лечение 177Lu-PSMA особенно должно помогать тем пациентам, у которых выявлено прогрессирование заболевания, несмотря на постоянную гормонную и химиотерапию, или тем, кто больше не выдерживает химиотерапию из-за побочных действий. Препарат вводится в вену, и уже на следующий день пациент может отправляться из больницы домой. Количество процедур и их частота зависят от состояния пациента и эффективности лечения. Обычно лечение повторяется два-шесть раз с интервалами в четыре-шесть недель.

В Ида-Таллиннской центральной больнице лечением рака предстательной железы занимается мультидисциплинарная комиссия, в которую входят урологи, онкологи, патологи, радиологи и врачи нуклеарной медицины и лучевой терапии.

По данным Онкорегистра, в Эстонии каждый год раком предстательной железы заболевают более 1000 мужчин. ВУ большинства его выявляют прежде, чем он успевает распространиться за пределы железы, и есть большая вероятность того, что человек полностью поправится. И напротив, запущенный рак предстательной железы вылечить полностью невозможно, поэтому всю оставшуюся жизнь для того, чтобы держать болезнь под контролем, применяются различные способы лечения.

Запущенный рак предстательной железы обычно дает метастазы в кости и лимфатические узлы, реже в легкие, печень и иные органы, поэтому чаще всего применяются гормональная терапия и химиотерапия. Если метастазов мало, можно в дополнение использовать внешнюю лучевую терапию. В случае метастазов в костях, в качестве одного из методов лечения используют и радиоактивные препараты, которые участвуя в обмене веществ в костях, приближаются при смене опухолевых клеток и могут притормозить их рост, или совсем их убить.