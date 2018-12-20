Информация о взрывах в Ласнамяэ оказалась неточной

Взрывные работы в карьере Вяо не будут производиться ни во время праздников, ни в выходные. Взрывы производятся только в рабочие дни и, для безопасности, в светлое время суток. Как правило, взрывы производятся в полдень, особенно в зимний период, когда светлого времени суток бывает мало. В данном случае последние взрывные работы в карьере Вяо и его районе будут произведены 20 и 21 декабря, и больше в этом году взрывов не запланировано. Таким образом, рождественским мир будет обеспечен живущим рядом с карьером людям.