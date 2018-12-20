Информация о взрывах в Ласнамяэ оказалась неточной

Департамент технического надзора разослал пресс-сообщение, в котором объяснил, что, распространяемая в последние дни в СМИ информация о планирующихся в карьере Вяо, расположенном в таллиннском жилом районе Ласнамяэ, взрывах ошибочна. Именно поэтому департамент решил объяснить, на какой основе выдаются разрешения для времени и осуществлении взрывных работ.
Взрывные работы в карьере Вяо не будут производиться ни во время праздников, ни в выходные. Взрывы производятся только в рабочие дни и, для безопасности, в светлое время суток. Как правило, взрывы производятся в полдень, особенно в зимний период, когда светлого времени суток бывает мало. В данном случае последние взрывные работы в карьере Вяо и его районе будут произведены 20 и 21 декабря, и больше в этом году взрывов не запланировано. Таким образом, рождественским мир будет обеспечен живущим рядом с карьером людям.
На участке земли, расположенном по адресу Тоома, 13, взрывные работы производит Voglers OÜ, которому выдано разрешение на проведение данной деятельности, начиная с 14 ноября 2018 года. Кроме того, взрывы в карьере Вяо производят YIT Infra Eesti AS ja Balrock OÜ.
Разрешение на взрывные работы выдается максимум на год, и точные даты взрывов в нем не указываются. То, в какие именно дни будут взрывать, зависит от собственника объекта и еще очень многих обстоятельств, прежде всего, погодных условий, скорости подготовительных работ и так далее. Цель всегда одна – безопасность жителей окрестных районов и предприятий должна быть обеспечена.