Покинувшая пост канцлера Варрак останется без компенсации, но с премией в 8200 евро

Варрак, последний рабочий день которой будет 20 января, привлекла внимание СМИ своим стилем управления, который бывшие сотрудники называли эмоциональным и приводящим к неразберихе.

Репс объяснила, что решение о получении Варрак премии было принято по итогам проведенных собеседований. Премия в 8200 евро — это двойная месячная зарплата канцлера и она была назначена ей на основании ее вклада в работу. «Если человек выполняет определенные условия в своей работе, министерство выдает ему премию», - объяснила Репс. Но она не уточнила, чем именно Варрак заслужила премию.

Также Репс сказала, что пока еще нет кандидата на пост канцлера. Его поиском будут заниматься в новом году.