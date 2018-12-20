Покинувшая пост канцлера Варрак останется без компенсации, но с премией в 8200 евро

Вчера вечером канцлер Министерства образования и науки Теа Варрак отправила работникам министерства письмо, в котором сообщила, что уходит в отставку. Правительство на заседании 20 декабря освободило ее от должности. Министр образования и науки Майлис Репс сказала, что Варрак не получит компенсацию, передает Tartu Postimees.
Варрак, последний рабочий день которой будет 20 января, привлекла внимание СМИ своим стилем управления, который бывшие сотрудники называли эмоциональным и приводящим к неразберихе.
Репс объяснила, что решение о получении Варрак премии было принято по итогам проведенных собеседований. Премия в 8200 евро — это двойная месячная зарплата канцлера и она была назначена ей на основании ее вклада в работу. «Если человек выполняет определенные условия в своей работе, министерство выдает ему премию», - объяснила Репс. Но она не уточнила, чем именно Варрак заслужила премию.
Также Репс сказала, что пока еще нет кандидата на пост канцлера. Его поиском будут заниматься в новом году.
Tartu Postimees не удалось побеседовать с самой Варрак, поскольку, как утверждает министерство, она взяла больничные дни.