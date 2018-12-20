Айвар Рехе ушел из Bigbank

Рехе, руководивший эстонским филиалом Sampo и Danske десять лет подряд, в то время когда они были превращены в канал для денежных переводов нерезидентов с востока в западные офшоры, ушел с поста советника Bigbank.

Председатель совета Bigbank AS Парвел Пруунсильд подтвердил информацию. «Отвечает действительности. Не могу сказать с точностью до даты, с какого времени он больше не работает советником, но думаю, что где-то уже с прошлого месяца», - сказал Пруунсильд. По его словам, Рехе ушел с должности по собственному желанию. На вопрос, был ли его уход связан со следствием по делу Danske, Пруунсильд ответил, что абсолютно нет.

Позавчера Центральная криминальная полиция задержала шестерых, а вчера еще четверых бывших работников отдела обслуживания приватных и зарубежных клиентов банка Danske, которых подозревают в том, что они системно и скоординированно помогали переводить через банк Danske предположительно отмываемые деньги. Глава отдела Юрий Кидяев подчинялся непосредственно Айвару Рехе.

Ведущий уголовное дело госпрокурор Марек Вахинг сказал, что прокуратура изучает действия Айвара Рехе и тогдашнего главы банкинга и отдела по обслуживанию зарубежных клиентов Тыну Ванаюура. По словам Вахинга, им будет предъявлено подозрение, если доказательства покажут, что они знали о происходящем и допустили отмывание денег. «Нам нужно дополнительное время, чтобы подозрение было качественным», - сказал Вахинг.

На вопрос, продолжил бы сам Пруунсильд сотрудничать с Рехе, он ответил, что затрудняется ответить. «Не могу сказать, продолжил бы или нет. Возможно. Это очень спекулятивный вопрос. Я не в курсе последних новостей следствия. Мне нечего прокомментировать в связи с этим», - сказал Пруунсильд.

Рехе должен был стать главой Bigbank

В августе прошлого года Postimees писал, что Рехе хотели назначить новым руководителем Bigbank, однако финансовая инспекция не дала на это разрешения. Очевидно, для него стал роковым масштабный скандал с отмыванием денег, разразившийся весной 2017 года.

На вопрос, почему он не стал руководителем Bigbank, Рехе ответил тогда, что не говорил, будто собирается возглавить банк. Также Пруунсильд заявлял, что банк не планировал взять одного человека и назначить его руководителем банка.