Хаос в лондонском аэропорту: работа парализована, попасть на рейсы не могут десятки тысяч человек

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Как уточняет "Би-Би-Си", работа аэропорта была приостановлена вечером в среду, 19 декабря. Дроны были замечены над аэропортом в районе девяти часов вечера по местному времени. В три часа ночи администрация аэропорта приняла решение возобновить работу, но через 45 минут Гатвик вновь закрылся: в небе снова появились дроны.

На момент написания новости аэропорт по-прежнему закрыт. Как сообщается в официальном микроблоге Гатвика, запрет на полеты будет действовать по меньшей мере до 18 часов вечера (по эстонскому времени). Пассажирам рекомендуется проверить онлайн-табло перед выездом в аэропорт.

14.15: Our runway is still closed because of drone sightings. Flights are cancelled up to at least 16.00 today, while we constantly review the situation. Please do not set out for the airport for your flight without checking with your airline first. We're sorry for the disruption — Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) 20 декабря 2018 г.

Согласно официальным данным, 20 декабря Гатвик должен был принять и отправить 760 рейсов, а закрытие аэропорта затронуло 110 тысяч пассажиров в четверг и 10 тысяч пассажиров в среду. Часть прибывающих самолетов была перенаправлена в другие аэропорты Лондона, а также в Париж и Амстердам, сообщает The Verge.

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Министр авиации Элизабет Сагг заявила, что дроны летали незаконно, и их операторам, которые действовали невероятно безответственно, грозит до пяти лет тюрьмы, пишет TJ. При этом в полиции Сассекса отметили, что нет никаких признаков того, что появление дронов связано с террористической деятельностью.

Согласно британским законам, полеты дронов запрещены в радиусе 1 км от аэропортов без получения соответствующего решения. В ноябре следующего года в силу также вступит закон, обязывающий владельцев регистрировать беспилотники массой свыше 250 граммов.

По словам представителей аэропорта, полиция пытается найти оператора дронов, чтобы обезвредить их. Стрелять по беспилотникам стражи правопорядка не хотят из-за риска шальных пуль. О планах применения специальных средств для перехвата контроля над дронами не сообщается.