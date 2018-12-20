Полковник КГБ: в свое время мы все сделали правильно

- В конце 1980-х и начале 1990-х вы были заместителем главы КГБ ЭССР. В то время из Эстонии вывезли архивы КГБ. Как вы смотрите на это сейчас? Не было бы более правильным, чтобы люди знали правду о недавнем прошлом, как, например, в Восточной Германии?

- Я и тогда считал, и теперь считаю, что мы действовали правильно. В поддержку своего мнения приведу пример Франции (Франция долго не публиковала материалы гестапо – ред.). До 17 июня 1940 года (до прихода красной армии – ред.), например, эстонская политическая полиция уничтожила свои архивы, в первую очередь – данные агентов, и этим «преступлением» спасла много человеческих жизней. Заслуживают ли они осуждения за то, что «не сохранили правду о недавнем прошлом в полной мере»? В любом случае, я поддерживаю их действия. Важнейшие события недавнего прошлого скрыть никто не сможет.