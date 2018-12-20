Жестокое убийство в таллиннском ночном клубе: прокурор требует максимального наказания

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет братьев Эрика и Стена Круузимяги в том, что 16 января прошлого года они убили двоих мужчин в ночном клубе «Посейдон». Также обвинения предъявлены еще двоим мужчинам. Эдуарда Павлюченко обвиняют в сокрытии преступления, а Сийма Турта в нанесении телесных повреждений и сокрытии преступления.

Сегодня в зале суда начались прения. Хотя обвинение в убийстве преимущественно основано на показаниях одного из соучастников Сийма Турта, по словам окружного прокурора Элелийс Раттам, найдено достаточно доказательств вины братьев Круузимяги. По словам Раттам, показания братьев были недостоверными, в то время как показаниям других были найдены подтверждения в собранных в ходе расследования материалах.

Хотя в СМИ утверждается, что убитые мужчины — Лаури Меримаа и Сергей Перманов были бригадирами Кемеровской преступной группировки, прокурор опровергает это утверждение.

Старшего из братьев Круузимяги Эрика прокурор требует приговорит к пожизненному тюремному заключению, младшего Стена — к 20 годам тюрьмы. Более мягкие наказания прокурор требует для соучастников Сийма Турта и Эдуарда Павлюченко, которых хотят приговорить к трем годам и двум годам и шести месяцам соответственно.

Защитники Круузимяги не согласны с прокурором и просят из-за отсутствия доказательств оправдать своих подзащитных по статье об убийстве. Адвокат Стена Круузимяги утверждает, что показания Сийма Турта — абсурдны, и подвергает сомнению его возможность настолько детально помнить события, поскольку во время преступления он употреблял алкоголь и кокаин.

Адвокат также обратил внимание на тот факт, что первый допрос Сийма Турта длился семь часов, а лишение сна - широко известный метод пыток, который ставит под сомнение достоверность показаний. Защитники также критиковали экспертизу, которая, согласно их оценкам, была с самого начала проведена неправильно, поэтому результаты экспертизы не должны фигурировать в деле в качестве доказательства.

«Будьте прокляты»

Представители близких убитых мужчин сообщили в суде, что Сийм Турта и Эдуард Павлюченко внесли ощутимый вклад в совершенное Круузимяги убийство. «Вклад был настолько существенным, что без действий Турта и Павлюченко оба мужчины могли остаться в живых», - сказал представитель в суде и попросил у суда переквалифицировать действия Турта и Павлюченко в соучастие в убийстве и наказать их соответственно.

В суде выступил и близкий человек одного из убитых, который не сдерживал себя. «Будьте вы прокляты. Чтобы эту боль потери почувствовали вы и все ваши близкие, вы даже не люди», - это только часть сказанного обвиняемым.

Согласно обвинению в январе прошлого года подсудимые и жертвы в одной компании проводили время, пока в ходе совместного распития алкоголя не началась ссора. В ходе ссоры Эрик, Стен и также Сийм избили руками и ногами потерпевших, нанеся им легкие травмы.

Как утверждает обвинение, после избиения Эрик и Стен нанесли двум жертва десятки ножевых ранений. Жертвы умерли на месте от полученных травм.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые доставили трупы на территорию хутора в Вильяндимаа, где трупы были захоронены, а их вещи и орудия преступления были скинуты в колодец. Для скрытия убийства Стен Круузимяги и Сийм Турта 22 января подожгли ночной клуб «Посейдон».

Суд продолжится в новом году.