Имена и телефоны агентов КГБ: в интернете опубликовали секретные документы

Среди опубликованных документов - алфавитная и статистическая картотека агентов, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, телефонная книга сотрудников, а также описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фондов госархива.

Сегодня утром в официальном издании "Латвияс вестнесис" были опубликованы принятые на прошлой неделе поправки к правилам Кабинета министров о деятельности Латвийского национального архива. С их вступлением в силу документы КГБ могут публиковаться в интернете. Документы размещены на сайте Латвийского национального архива www.arhivi.gov.lv, адрес специального раздела - kgb.arhivi.lv.

Документы выложены в сканированном виде, поиск по ним или иная обработка не предусмотрены.

Для доступа к документам КГБ необходимо зарегистрироваться, указав имя, фамилию, персональный код или идентификационный код для иностранных граждан, указанный в их удостоверяющих личность документах, адрес электронной почты в качестве имени пользователя и пароль, а также цель использования документов КГБ.

В январе 2019 года будут опубликованы резолютивные части приговоров суда по делам о констатации факта сотрудничества с КГБ. Эти сведения носят информационный характер и не повлекут юридических последствий.