Убийство спасателя: один из задержанных отпущен на свободу

Вчера утром из-под стражи отпустили 31-летнего мужчину, которого изначально подозревали в убийстве спасателя ночью 8 декабря в центре Курессааре, передает Postimees.
«Полиция и эксперты проделали интенсивную работу и на сегодняшний день отпало подозрение, что нападавших с ножом было двое. Под арестом остается 33-летний мужчина, которого подозреваем в двух совершенных в ту ночь тяжких преступлениях», - сказал газете Saarte Hääl прокурор Райнер Амур.
33-летний Яан подозревается в двух тяжких преступления, нанесении тяжких повреждений и убийстве.
Трагические события начались в центре Курессааре около двух часов ночи 8 декабря перед баром на Таллиннской улице. По данным следствия, 33-летний Яан напал с ножом на 39-летнего пьяного человека, когда у них во дворе бара началась ссора. Яан уже не в первый раз решал споры с помощью ножа. Жертву доставили на скорой помощи в больницу и работники скорой помощи в половину третьего ночи вызвали полицию.
Пьяные скрылись с места происшествия, по дороге разбив окно одного из баров, мимо которого проходили. Из дома на шум вышел сотрудник Спасательного департамента Сулев Каллавус, который как раз отмечал свой день рождения, и призвал пьяных людей к порядку. Это не понравилось пьяным людям и началась словесная перепалка, во время которой 52-летнего Каллавуса ударили ножом и причинили ему настолько тяжелое ранение, что Каллавус погиб на месте происшествия.