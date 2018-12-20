Убийство спасателя: один из задержанных отпущен на свободу

«Полиция и эксперты проделали интенсивную работу и на сегодняшний день отпало подозрение, что нападавших с ножом было двое. Под арестом остается 33-летний мужчина, которого подозреваем в двух совершенных в ту ночь тяжких преступлениях», - сказал газете Saarte Hääl прокурор Райнер Амур.

33-летний Яан подозревается в двух тяжких преступления, нанесении тяжких повреждений и убийстве.

Трагические события начались в центре Курессааре около двух часов ночи 8 декабря перед баром на Таллиннской улице. По данным следствия, 33-летний Яан напал с ножом на 39-летнего пьяного человека, когда у них во дворе бара началась ссора. Яан уже не в первый раз решал споры с помощью ножа. Жертву доставили на скорой помощи в больницу и работники скорой помощи в половину третьего ночи вызвали полицию.